Daniel Angelici: "La respuesta final la dará el socio"

Boca Juniors tomó relevancia en el día de hoy debido a las reformas que se realizaron en el club. Con la presencia de Daniel Angelici y Christian Gribaudo, se inauguraron las nuevas oficinas administrativas del club. En este marco, el presidente del club habló sobre esto y también se refirió a otros temas.

En cuanto a estas reformas que se presentaron en La Bombonera, comentó que debían “aggiornar” los lugares de trabajo y agregó: "Tienen “1.200 metros cuadrados, conectados con un piso superior de 600 metros donde están todos los gerentes y la secretaría general, para darle una dinámica del día a día del trabajo”.

La Bombonera es un tema de discusión debido a su capacidad. La ampliación o un nuevo estadio son las opciones que se manejan y el presidente se refirió a esto. "Hay que consensuar una idea con todas las agrupaciones y la respuesta final la dará el socio. En lo personal hace mucho tiempo estoy convencido de que debe hacerse un estadio nuevo. Viajo, he visto otros estadios en el mundo y es lo mejor, pero yo soy el presidente y no el dueño del club. Yo solo no decido".

Continuando con este tema, agregó: "Sé el sentimiento que hay por La Bombonera, pero Boca por la cantidad de socios necesita 80.000 personas de capacidad. Nosotros quedamos mal con muchos socios y en cada final o Superclásico queda mucha gente afuera y no es justo. Ahora, con River seguramente habrá un filtro que no lo pone el club sino el Estado".

Otro de los temas que tocó el presidente xeneize fue sobre la continuidad de Guillermo Barros Schelotto al frente del equipo. Ante esto, indicó: "En diciembre vence el contrato, y ahí haremos el análisis como lo hacemos todos los años. Nosotros nunca tenemos apuro, porque si el club toma la decisión de que el trabajo del técnico es bueno, le va a ofrecer renovar y seguramente ellos quieren estar en Boca. Pero, para eso tiene que terminar el año y tiene que trabajar tranquilo. En caso de renovar que es muy probable, será por un año. No voy a firmar nada que exceda mi mandato".

Por último, Angelici habló sobre la Selección Argentina y el próximo entrenador: "No creo que se complique la situación. No va a ser difícil, AFA tiene un buen contrato con su sponsor y tiene contratos con sponsor en monedas extranjeras. Podrá traer un buen técnico o buscarlo acá, uno piensa que lo mejor siempre está afuera pero a veces está acá. No hablamos nunca de nombres, trajeron un borrador de proyecto de acá a 10 años. No tenemos previsto que siga Scaloni, fue aprobado hasta diciembre y ahí tenemos que tener un entrenador, pero todo puede pasar".