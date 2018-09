Federico Carrizo: “Estoy lejos de mi nivel”

Mañana a las 21:10, Rosario Central va a viajar al sur del Gran Buenos Aires para jugar contra Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina. El Patón Bauza va a hacer un cambio con respecto al equipo que perdió el fin de semana pasado contra Racing Club, entra al equipo titular Germán Herrera y sale Marco Ruben por una lesión.

Luego del entrenamiento matutino del día en Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de Rosario), Federico Carrizo habló con la prensa y comentó: "Estoy lejos de mi nivel, soy el primero en darse cuenta de las cosas y también pienso que las cosas van a cambiar. No tengo dudas de que voy a revertir esta situación para el beneficio del equipo. Es un desafío para mí ayudar al equipo en esta posición".

Luego, agrego: "Obviamente me pone mal y me da bronca, porque hay un potencial que no estoy usando y no puedo aprovechar al máximo. Pero estoy metiéndole para adelante desde donde me toca, trataré de rendir al máximo. Tengo que tener más paciencia, no volverme loco y tener más determinación. Con trabajo y confianza hay que seguir creciendo. Lo primero es el equipo y después vienen las individualidades”.

También el volante con pasado en Boca Juniors, comentó en rueda de prensa que le pide Edgardo Bauza al futbolista cordobés: "El Patón me pide que trate de ir por afuera, tirar centros, desbordar, encarar. Ojalá este sea el partido del despegue y seguir progresando. El grupo está bien, obviamente nos duele la derrota del domingo pasado contra Racing”.