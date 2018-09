Otro más a la enfermería

Argentina sigue con su puesta a punto pensando en el primer desafío de la era Lionel Scaloni sentado por primera vez de manera interina en el banco de suplentes. Scaloni ya había sufrido anteriormente las bajas de Eduardo Salvio y Gabriel Mercado respectivamente, y en el día de ayer, en la primera práctica de cara al partido del viernes frente a Guatemala, las alarmas se prendieron cuando Mauro Icardi y Martínez trotaban suavemente, trabajando de manera diferenciada.

Ambos jugadores del Inter llegaron con lo justo a la citación del cuerpo técnico y por eso en el primer entrenamiento decidieron no arriesgar demasiado. En el día de ayer a última hora, el ex Racing quedó marginado para los dos encuentros nacional. El motivo del alejamiento del "Toro" es una dolencia de la pantorrilla izquierda y por eso se decidió con el cuerpo técnico y médicos de la Albiceleste no darle demasiado minutos en los próximos desafíos.

Por lo tanto, el joven goleador, en las próximas horas deja la concentración en Los Ángeles y emprende regreso rumbo a Milán para empezar con la recuperación. Mientras por otro lado, Icardi, también está entre algodones porque anda con molestias.

Por eso, ya son tres jugadores en la enfermería: Salvio (fatiga muscular), Mercado (fractura del cúbito derecho) y con la reciente del joven goleador, se perderán la primera doble fecha FIFA después de la pobre actuación en la Copa del Mundo. Por otro lado, Scaloni, ya probó su primer once titular de cara al viernes contra Guatemala y sería: Gerónimo Rulli; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leonardo Paredes, Giovani Lo Celso; Gonzalo Martínez, Giovanni Simeone y Cristián Pavón. En caso de estar OK, el encargado de ocupar el arco sería Sergio Romero sino será Rulli, la idea también es darle minutos a Matías Vargas, quien en la práctica ingresó por Martínez.

Después probó un equipo B pensando en el otro compromiso con Colombia y allí alineó a: Franco Armani; Leonel Di Plácido, Alan Franco, Walter Kannemann, Marcos Acuña; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Maximiliano Meza; Franco Cervi, Ángel Correa y Franco Vázquez. Ese espectáculo se jugará en New Jersey, el martes de la próxima semana.