Previa Rosario Central - Talleres: para seguir en carrera

Por los 16avos de final de la Copa Argentina en cancha de Lanús, se van a estar enfrentando Rosario Central y Talleres de Córdoba. El Canalla viene de dejar en el camino a Juventud Antoniana de Salta (le ganó 6-0 en Santa Fe) y la T viene de eliminar al Club Atlético Ferrocarril Midland (en donde ganó por 2-1 en cancha de Colón de Santa Fe).

Hablaron los protagonistas en la semana

En la semana, Federico Gastón Carrizo dialogó en conferencia de prensa de cara al partido con Talleres de Córdoba por la Copa Argentina y dijo: "Estoy lejos de mi nivel, soy el primero en darse cuenta de las cosas y también pienso que las cosas van a cambiar. No tengo dudas de que voy a revertir esta situación para el beneficio del equipo. Es un desafío para mí ayudar al equipo en esta posición. Tengo que tener más paciencia, no volverme loco y tener más determinación. Con trabajo y confianza hay que seguir creciendo. Lo primero es el equipo y después vienen las individualidades”.

Por el lado de Talleres de Córdoba, habló en rueda de prensa el uruguayo Junior Gabriel Arias y comentó: "Hemos demostrado que tenemos un gran carácter para sobreponernos a los resultados adversos que hemos tenido. Me siento cómodo con la idea y el sistema. De la forma en la que venimos trabajando, sabía que en algún momento el gol iba a llegar para los delanteros. He jugado bien, regular, mal, pero siempre he tratado de dejar el máximo y por eso puedo dormir tranquilo. Jamás me he sentido indiscutido, hay que trabajar".

Futbolistas convocados

Con respeto a la lista de concentrados que estuvo el domingo pasado en el estadio Juan Domingo Perón (cancha de Racing Club), habrá dos modificaciones. Regresa Miguel Barbieri en lugar de Marcelo Ortíz. Además jugará Germán Herrera por Marco Ruben, descartado y reemplazado por Agustín Coscia.

Y por el lado de Talleres, Juan Pablo Vojvoda también modifica la lista, ya que en el partido contra Godoy Cruz Antonio Tomba estuvieron Diego Valoyes y Miguel Araujo (convocado a la Selección de Perú). Los que vuelven a estar concentrados son: Samuel Sosa, Javier Gandolfi, Federico Navarro y Nahuel Tenaglia.

Antecedentes

Talleres de Córdoba y Rosario Central se enfrentaron en 47 veces en primera división, en 17 ocasiones ganó la T y 14, la Academia Rosarina. Los 16 encuentros restantes culminaron en empate.

El último partido entre ambos fue el 17 de agosto del 2018, aquella noche en el Kempes, Rosario Central alineó desde el arranque a Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Federico Carrizo, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Washington Camacho; Marco Ruben y Fernando Zampedri. La victoria fue 1-0 para el Canalla gracias al gol del 'Toro' Zampedri a los 62 minutos.

Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Federico Carrizo, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Washington Camacho; Marco Ruben y Fernando Zampedri. Director técnico: Edgardo Bauza

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Leandro Godoy, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Facundo Medina; Pablo Guiñazú, Andres Cubas; Tomás Pochettino, Juan Ramírez, Gonzalo Maroni y Junior Arias. Director técnico: Juan Pablo Vojvoda