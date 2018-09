Kannemann: "La convocatoria me agarra en una etapa muy buena"

La primera lista de convocados de Lionel Scaloni trajo muchas nuevas caras a la Selección Argentina. Uno de esos casos es el de un Walter Kannemann que, a sus 27 años, atraviesa un gran momento futbolístico en Gremio y lo encuentra "disfrutando de su profesión".

"Me sentí muy bien con la primera convocatoria. Fue un sueño. Por ahí fue un poco rara porque salió por internet y me enteré con mis compañeros con mi compañeros de Gremio. Fue muy lindo muy emocionante", señaló en dialogo con AFA.

"Es cumplir un sueño, estar donde uno siempre quiso estar"

La primera convocatoria del 'Vikingo' llega tras lograr la Copa Libertadores 2017 y la Recopa Sudamericana 2018 con Gremio, siendo uno de los pilares del equipo y formando una zaga central muy dura junto a Pedro Geromel. Además, su primer llamado lo encuentra en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018 en la que enfrentará a Atlético Tucumán.

"Me agarra en una etapa muy buena, muy tranquilo, disfrutando de mi profesión en un club que me ha ayudado mucho. Eso hizo que yo pueda mostrar mi mejor versión y que me dio la posibilidad de tener esta convocatoria a la Selección", aseguró Kannemann.

"Desde chico todo el mundo quiere jugar en la selección y ese fue mi caso también. Es cumplir un sueño, estar donde uno siempre quiso estar", añadió el ex defensor de San Lorenzo, equipo con el que logró la Copa Libertadores 2014.