Resumen Boca Juniors 2-0 San Martín de Tucumán en Copa Argentina

Copa Argentina 2018. 16avos de final. Boca vs. San Martín de Tucumán. El partido fue jugado en el Estadio Antonio Romero (Formosa), el cual tiene capacidad para 23.000 espectadores. Boca avanzó a octavos de final.

Comentario de Ignacio Morales: Boca la pasó mal en el primer tiempo y fue superado por San Martín. Sin embargo, en el segundo tiempo los tucumanos bajaron la intensidad y continuaron con su impericia o haciendo figura a Andrada. En la segunda mitad, Boca agarró más el esférico y se hizo un poco más firme en la mitad de la cancha. Es una perogrullada, pero Boca logró embocar la pelota adentro del arco y eso fue lo que hizo que se lleve la victoria. San Martín tuvo más chances, pero se encontró con Andrada o la tiraban afuera. Boca, con mayor jerarquía individual, logró acertar en las pocas oportunidades que tuvo y de esa manera pasó a los octavos de final de la Copa Argentina 2018. ¡Gracias por acompañarnos en este minuto a minuto!

50' ST | ¡Final del partido! Boca venció 2-0 a San Martín de Tucumán con goles de Cardona y Ábila, éste último fue de penal. De esta manera, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto avanzó a octavos de final de la Copa Argentina 2018, donde enfrentará a Gimnasia de La Plata.

49' ST | Choque de cabezas entre Goltz y Costa. Ahora Goltz se golpeó el ojo derecho. Del otro lado.

45' ST | ¡GOL DE BOCA! Ramón Ábila, de penal. Fuerte y al medio. Boca gana 2-0. El referí añade 5 minutos.

44' ST | Patadón de Cahais contra Espinoza adentro del área. Penal para Boca.

40' ST | Patada en la cara de Arregui a Paolo Goltz. Goltz está desplomado en el piso siendo atendido por los médicos. Se le hizo un huevo debajo del ojo izquierdo. Expulsado Arregui.

39' ST | Afuera Espíndola, adentro Franco Costa en El Santo.

34' ST | Adentro Ramón Ábila, afuera Benedetto en Boca. Ovación para El Pipa.

32' ST | Adentro Figueroa, afuera Rodriguez en el equipo tucumano.

31' ST | ¡GOLAZO DE BOCA! Edwin Cardona, con un remate desde afuera del área.

29' ST | Cabezazo de Rodriguez, en offside, que pasa cerca del palo izquierdo de Andrada.

25' ST | Afuera Gimenez, adentro 'Tino' Costa en San Martín.

25' ST | Adentro Espinoza, afuera Gago. Boca pasa a jugar 4-2-3-1. Ahora Pérez es el capitán de Boca.

23' ST | Buena jugada de Boca. Combinación entre Gago, Tévez y Almendra que cesa en un remate de Pérez, liviano, que atenazó Arce.

21' ST | El partido está planchado, soso. Los equipos llegan a los bordes de las áreas contrarias y pierden ahí la pelota.

12' ST | Primer cambio en Boca: adentro Tévez, afuera Zárate.

12' ST | Ruben Forestello es un DT que podría dar un curso en el cual le enseñe a todos los técnicos cómo hacer para jugarle de igual a igual a Boca, dirigiendo a un equipo de menor jerarquía y presupuesto. Por citar dos ejemplos, exigió a Boca en la Copa Argentina 2012 obligándolo a definir la serie por penales dirigiendo a Santamarina de Tandil. También, el año pasado, le empató 1-1 dirigiendo a Patronato, en La Bombonera.

7' ST | Tiro desde afuera del área de Pablo Pérez. Débil, raso y desviado.

3' ST | Casi gol de San Martín. Olaza perdió una pelota con todo Boca estando en ataque. Rodriguez recibió la pelota solo adentro del área y tiró desviado.

1' ST | Movió Boca. Y ya perdió la pelota. Gimenez tiró desde afuera del área de manera fortísima, sin embargo, Andrada contuvo el balón.

0' ST | Vuelven los equipos al campo de juego. El que venza enfrentará a Gimnasia de La Plata en octavos de final.

Boca extrañó a Wilmar Barrios en la primera mitad. Y parece que lo seguirá extrañando en el segundo tiempo. Su aporte vital para la recuperación de pelotas en la mitad de la cancha es fundamental para el funcionamiento de este equipo, que con la presencia de Gago como número 5 no pudo nunca hacerle sentir al rival una marca férrea en esa zona. Ni Almendra, ni Pérez tuvieron peso defensivo y, al no poder mantener la pelota debido a la sólida marca de los tucumanos, San Martín llegó más al arco contrario y no marcó ningún gol (por ahora) de milagro. Porque se encontró con Esteban Andrada, el arquero del cuadro Azul y Oro.

46' PT | ¡Final del primer tiempo! Boca y San Martín igualan 0-0. Al principio, los de Barros Schelotto manejaban la pelota. Sin embargo, con el correr de los minutos, Boca comenzó a perder las pelotas divididas en la mitad de la cancha y San Martín pudo aprovechar esto y dañar más a su rival. Boca solo tuvo una chance clara, una vaselina de Benedetto que dio en el travesaño. El Santo se llevó por delante al Xeneize e hizo figura a Andrada en esta primera mitad. ¡A vestuarios!

43' PT | Terrible bombazo de Claudio Bieler de tiro libre en 3/4 de cancha. Voló Andrada y rechazó la pelota hacia el corner.

41' PT | Leve patada de Pérez a Bieler. Amonestado el volante Xeneize. Primero del cotejo.

39' PT | Codazo de Claudio Bieler contra Pablo Pérez en el borde del área de Boca.

33' PT | Gimenez eludió a dos jugadores de Boca, remató desde afuera del área y Andrada mandó la pelota al corner.

30' PT | Contraataque desaprovechado de los tucumanos.

29' PT | ¡TRAVESAÑO! Zafó San Martín. Gran sutileza de Darío Benedetto tras un pase suave de Gago.

26' PT | Lanzamiento desviado de Espíndola. Zurdazo entrando por el lado izquierdo del área.

23' PT | Caño de Almendra contra Martínez.

22' PT | Ruleta de Gimenez en 3/4 de cancha. La jugada acabó en un remate desviado de García entrando al área. A Boca le falta marca en la mitad de la cancha. Extraña a Barrios.

17' PT | ¡PALO! Bombazo de volea del 'Taca' Bieler que da en el palo izquierdo de Andrada. Se vuelve a salvar a Boca. La jugada se dio a través de un centro de García desde la izquierda que remató de aire el ex goleador de Liga de Quito.

13' PT | ¡TAPÓ ANDRADA! El arquero de Boca salvó lo que pudo ser el primero de El Santo. Un mano a mano con Espíndola, que definió al cuerpo.

11' PT | Boca conduce y San Martín espera. Espera el error del rival para poder lastimar. No hubo ocasiones claras de gol todavía. Ni por asomo.

9' PT | Claudio Bieler remató desde afuera del área. El disparo dio en la mano izquierda de Goltz. Trucco interpretó que no fue intencional. Y no lo fue. La tenía pegada al cuerpo. No fue penal para los tucumanos.

5' PT | Boca maneja la pelota. Zárate en vez de jugar de extremo está jugando de enganche, detrás de Benedetto. Queda vacío el espacio del '7'. Cardona sí está respetando su posición, de extremo.

0' PT | ¡Pitó Trucco! ¡Comenzó el partido! Por los 16avos de final de la Copa Argentina chocan El Xeneize y El Santo.

Se sortea cancha y saque entre ambos capitanes, Gago y Bieler. Moverá San Martín.

Árbitro: Trucco. Jueces de línea: Scime y Uziga. Cuarto árbitro: Paletta.

Los jugadores salen juntos a la cancha y se saludan. El DT de Boca saluda a todo el cuerpo técnico y banco de suplentes de El Ciruja.

Banco de suplentes de San Martín de Tucumán: Carranza, Schmidt, Albín, Figueroa, F. Costa, A. Costa y Altuna.

Banco de suplentes de Boca: Rossi, Balerdi, Más, Reynoso, Tévez, Espinoza y Ábila.

Formación de San Martín de Tucumán (4-1-4-1): Arce; Purita, Acevedo, Cahais, Martinez; Arregui; Gimenez, García, Espíndola, Rodriguez; Bieler. DT: Forestello.

Formación de Boca confirmada (4-3-3): Andrada; Jara, Goltz, Magallán, Olaza; Almendra, Gago, Pérez; Zárate, Benedetto y Cardona. DT: Barros Schelotto.

Los jugadores de Boca y San Martín realizan los ejercicios precompetitivos. Faltan muy pocos minutos para que inicien los 16avos de final para Boca y San Martín.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Boca Juniors vs San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina . ¡Comenzamos la transmisión!

San Martín de Tucumán: Ignacio Arce; Gustavo Abregú, Lucas Acevedo, Matías Cahais, Maximiliano Martínez; Adrián Arregui, Gonzalo Rodríguez, Nicolás Giménez, Matías García, Fabián Espíndola; Claudio Bieler. DT: Rubén Forestello.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Agustín Almendra, Pablo Pérez, Fernando Gago; Mauro Zárate, Darío Benedetto y Edwin Cardona.

Posibles formaciones Boca Juniors vs San Martín de Tucumán

El lugar donde se llevará a cabo el partido entre el Xeneize y el Ciruja será en el Estadio Antonio Romero, ubicado en la provincia de Formosa. Este recinto que cuenta con una capacidad aproximada para 23000 espectadores es utilizado por dos clubes: Sportivo Patria y San Martín.

El árbitro designado para este partido es Silvio Trucco. El réferi estará acompañado por Ariel Scime y Javier Uziga como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Héctor Paletta.

Boca Juniors vs San Martín de Tucumán en vivo

Para este encuentro, el Mellizo no podrá contar con varios jugadores ya que han sido convocados a sus respectivas selecciones. Wilmar Barrios y Sebastián Villa estarán para la selección colombiana mientras que Nahitan Nández representará a Uruguay. Por último, Cristian Pavón fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Guatemala y Colombia.

Para este partido, el Xeneize intentará cortar una racha negativa. En la era Barros Schelotto, el conjunto azul y oro nunca pudo vencer en esta competencia a un equipo de primera división.

El conjunto tucumano, dirigido actualmente por Rubén Forestello, aún no pudo ganar en el campeonato. El Ciruja se encuentra en la parte baja de la tabla debido a los dos empates y una caída que se dieron en sus tres compromisos. El último partido fue ante Gimnasia de La Plata, encuentro que finalizó 1-1 con goles de Guevgeozián y Acevedo.

En cuanto a las actuaciones por la Superliga, Boca Juniors viene de golear en la última fecha. En La Bombonera, el Xeneize recibió a Vélez Sarsfield y le ganó por 3-0 con goles de Cristian Pavón, Edwin Cardona y Sebastián Villa.

Por el lado de su rival, San Martín de Tucumán tuvo que luchar un poco más para conseguir el boleto a los 16avos de final. En la ronda anterior se impuso por 2-1 a Patronato.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto avanzó sin problemas a estas instancias. En su debut por este certamen, el Xeneize goleó en cancha de Lanús a Alvarado por 6-0.

Esta tarde se enfrentarán dos equipos en busca del boleto a la próxima fase de la Copa Argentina. Boca Juniors y San Martín de Tucumán quieren estar entre los 16 mejores de esta competencia. Por un lado, un equipo que afronta triple competencia y por el otro, un conjunto recientemente ascendido a la primera división.