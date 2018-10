Se definió cuándo y dónde se juega Godoy Cruz - Independiente Rivadavia

Tras idas y vueltas sobre la final del torneo Vendimia 2018 se llegó a un acuerdo. Godoy Cruz e Independiente Rivadavia jugarán el 14 de octubre, a las 17 horas en el Malvinas Argentinas, así lo confirmó la Liga Mendocina de Fútbol.

La posibilidad de disputar la final estuvo cerca de quedar trunca cuando el Ministerio de Seguridad exigió la presencia de 800 efectivos.

Carlos Suraci, presidente de la Liga, aseguró que para hablar de un partido así se “necesita, mínimo, ​un piso de tres millones de pesos ”. El diálogo entre dirigentes y gobierno mendocino, logró reducir la suma a un millón.

“Hay que vender 10 mil tickets, por lógica, ya que es un partido en el que tiene que haber 20 mil personas", sostuvo ante la prensa.

Las clásicas hinchadas leprosa y bodeguera podrán asistir y reeditar la final 2016 que terminó con un triunfo de Godoy Cruz, 1-0, con gol de Fernando Garro.

Así llegan los equipos

El Tomba viene de ganarle a Huracán Las Heras en semifinales, por 1-0 gracias al gol del Morro Santiago García.

Por su parte, Independiente Rivadavia consiguió la victoria en un partido muy reñido ante Gimnasia de Mendoza. Los 90 minutos terminaron 1-1 y en la definición por penales, Cristian Pity Aracena atajó dos remates para pasar a la final.

El Expreso y la Lepra jugaron más de 200 veces. En los años 90 el partido entre ambos se convirtió en el nuevo clásico provincial. Independiente Rivadavia ganó en 100 oportunidades, Godoy Cruz en 65, con 55 empates.

En otros torneos organizados por la Liga Mendocina, el Bodeguero domina el historial 5 a 4, con 2 empates.

Fixture de la Copa Vendimia 2018/19

El torneo tiene novedades para la próxima edición. Los dirigentes de todas las instituciones afiliadas definieron que participarán 31 equipos afiliados y sumarán como invitados a Montecaseros (Liga de Rivadavia), Huracán de San Rafael (Liga Sanrafaelina) y Sport Club Pacífico (Liga de Alvear).

Los equipos se eliminarán entre sí, en un único partido. Habrá recompensa económica a medida que avancen y el premio final será un auto 0 km. La segunda fase incluirá a los invitados de otras ligas y en la tercera, estarán Huracán Las Heras y Deportivo Maipú.

Los grandes de Mendoza (Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima) arrancarán recién en Cuartos de Final. El torneo comenzará a finales de octubre de este año.

Primera fase:

San Martín vs Rivadavia.

Beltrán vs Rodeo del Medio.

Atlético Palmira vs Ferroviario.

Murialdo vs Lavalle.

Gutiérrez vs UNCuyo.

Luján vs Academia Chacras.

AMUF vs Atlético Argentino.

CEC vs Boca de Bermejo.

FADEP vs El Porvenir.

Real Mendoza vs Deportivo Guaymallén.

Andes Talleres vs Municipal Godoy Cruz.

Banfield vs Deportivo Algarrobal.

Tiro Federal vs Drummond.