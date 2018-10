Pablo Vico “Para la institución y para mí no es un partido más”

El director técnico de Brown, Pablo Vico, hace casi diez que dirige al primer equipo y hace 20 años que vive en la pensión del club, el DT es casi la historia misma de Brown. Es el entrenador con mayor permanencia en su cargo de todas las categorías argentinas.

Vico dialogó con Solo Ascenso en la previa de lo que será el duelo frente a Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina.

“Venimos con un buen ánimo. La cabeza del jugador ha cambiado en estos días pero siempre hay cosas por mejorar. El rival es Independiente y por más que no tenga a alguno de sus jugadores, sabemos que es un equipo muy vertical y muy intenso”, aclarando que la falta de jugadores del Rojo por estar en la selección, no dará muchas ventajas por su juego.

Luego, Vico analizó lo que será el partido: “Yo creo que no cambia mucho. A lo mejor la calidad de los jugadores que fueron convocados a la selección no es la misma que la de los otros pero con los nombres que tienen van a estar efectuando la misma idea de juego. Ellos tratan de ser un equipo que intenta jugar por los costados, meter un jugador extra en el área que vos no pensás que va a estar ahí. Nosotros tenemos que ser un equipo ordenado y que la movilidad de ellos no nos confunda. Tenemos que hacernos fuerte en los costados y a partir de ahí hacer nuestro partido. Yo creo que si a los 30 minutos no nos abrieron el marcador, los espacios para nosotros pueden aparecer”.

“Es un equipo muy intenso, que cuando tiene la pelota va, va y va. Tenemos que ser un equipo fuerte cada vez que presionamos en los costados. Yo creo que a la espalda de los laterales podemos estar marcando la diferencia. Tenemos que ser un equipo práctico, tratar de tener una sumatoria de pases siempre hacia adelante para generarle alguna situación de peligro”, indicó sobre las claves del DT de Brown para conseguir lastimar a Independiente.

Por ultimo Pablo Vico comentó que este partido no es uno más y espera estar a la altura del encuentro: “Ojalá podamos tener un buen desempeño. Para la institución y para mí no es un partido más. Ojala podamos estar a la altura de las circunstancias. Yo no quiero ir a la cancha de Lanús a que Independiente nos pase por arriba. Si lo logra, es porque fueron muy superiores a nosotros. Queremos ser un equipo ordenado y que adentro del campo de juego sabe lo que hace”.