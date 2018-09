Edgardo Bauza: "En los penales elegimos a los 5 que mejor patean, fueron muy efectivos”

En el día de ayer, en el estadio Néstor Díaz Pérez de la ciudad de Lanús, Rosario Central eliminó de la Copa Argentina a Talleres de Córdoba de los 16avos de final de dicha Copa. Ahora, el Canalla jugará en la próxima instancia contra Almagro (día y horario a confirmar).

Luego de conseguir la clasificación en cancha de Lanús, Edgardo Bauza dialogo en conferencia de prensa y esto decía: "Fue un partido muy duro, ellos defendieron con mucha gente, cosa que no hicieron en Córdoba. Esta vez no arriesgaron tanto y por eso se hizo muy difícil para ambos llegar a la otra área. En los penales elegimos a los cinco que mejor patean, fueron muy efectivos y hablé con el arquero para decirle que esté tranquilo y que elija lo que le parecía. Clasificamos, estamos contentos porque seguimos y más que nada por el esfuerzo de los jugadores".

También el entrenador del Auriazul comentó en rueda de prensa que esto recién comienza y el equipo tiene que seguir creciendo: "Uno cuando trabaja lo hace para ganar y para dar lo mejor, si no pensaría eso no me dedicaría a esto. Obviamente estamos muy felices y contentos porque estamos peleando ahí, pero sabemos que falta mucho, esto recién empieza y el equipo tiene que seguir creciendo. Tenemos que seguir trabajando, no nos conformamos con esto. Tenemos que seguir creciendo como equipo y vamos a seguir trabajando para eso”.

Así fue el primer penal del Canalla. El encargado fue Néstor Ortigoza. Recordemos que el por el lado de Rosario Central también patearon Alfonso Parot, Leonardo Gil, Washington Camacho y Fernando Zampedri.