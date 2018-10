Resumen Argentina 3-0 Guatemala en Amistoso Internacional

Lionel Scaloni, tras el partido: "Creo que cumplimos el objetivo, especialmente en el primer tiempo. Espero que estos chicos sean el futuro de la Selección".

- La defensa no tuvo mayores problemas y se mostró solida cuando se la atacó. El debutante Renzo Saravia fue de lo más regular y el más activo en una linea de cuatro que vio dos azagas centrales diferentes a lo largo de los 90 minutos.

- Paredes y Ascacibar demostraron su calidad tras jugar 45 minutos cada uno. Lo Celso los acompañó de buena forma. Bueno debut de Exequiel Palacios, a pesar de no mostrarse muy fino en algunas entregas; algo similar en el caso de Gio Simeone.

- El rival no fue medida, pero la primera presentación de Scaloni con la mayor dejó algunas buenas sensaciones. Un primer tiempo con un ataque punzante y un segundo con más tenencia de la mano de varios ingresos.

¡FINAL! ARGENTINA 3-0 GUATEMALA. GOLES: MARTÍNEZ, LO CELSO Y SIMEONE.

91' Amonestado Gio Simeone. El tercero en la albiceleste.

90' Se jugarán 3 minutos más.

86' Ya con el partido casi sin ritmo, Argentina busca el cuarto desde la posesión y alguna escapada de Cervi, Vázquez o 'Monito' Várgas.

78' Amonestado Nicolas Tagliafico. El segundo en la albiceleste.

73' Cabezazo de Walter Kannemann que se va por arriba del arco de Guatemala.

65' Fue amonestado Franco Vázquez en Argentina, el primero.

65' Doble cambio en Argentina: ingresan Walter Kannemann y Franco Cervi en lugar de Funes Mori y Exequiel Palacios.

62' Argentina intenta hacerse con la tenencia de la pelota. Ahora es Lo Celso quien intenta marcar el tempo de la albiceleste. Mudo Vázquez se para por la derecha y 'Monito' Várgas se coloca por izquierda.

55' Doble cambio en Argentina: salen German Pezzella y Pity Martínez e ingresan Alan Franco y 'Mudo' Vazquez.

50' Las variantes no modificaron el esquema. Ascacibar ocupa el lugar de Paredes como 5 posicional, con Palacios y Lo Celso como internos. 'Monito' Vargas hace las veces de Pavón jugando por izquierda.

45' Cambios en Argentina: ingresaron Matías Vargas y Santiago Ascacibar, en lugar de Cristian Pavón y Leandro Paredes.

1:08 | ¡Comienza la segunda mitad! Argentina 3-0 Guatemala.

Más allá de las limitaciones obvias de Guatemala, la Argentina sacó mucha diferencia desde el ritmo y lo físico. Paredes manejó el tempo y sacó a relucir su pegada. Pavón y Pity Martínez se impusieron desde la velocidad. Palacios y Lo Celso acompañaron bien en ataque y a la hora de recuperar, pero no se mostraron del todo precisos. La defensa no fue exigida lo suficiente como para sacar conclusiones.

¡Final del primer tiempo! Argentina 3-0 Guatemala.

43' Buena recuperación alta de Palacios, que cedió para un Gio Simeone que no perdonó y definió potente.

43' ¡GOOOOOL DE ARGENTINA! GIO SIMEONE.

35' El segundo de la Argentina llegó tras un despeje luego de un córner que terminó cayendo en los pies de Lo Celso, que con un potente remate dejó sin respuesta al arquero de Guatemala.

35' ¡GOOOOOL DE ARGENTINA! GIO LO CELSO.

33' El partido comienza a perder un poco de ritmo tras el gol de la albiceleste, que ahora se repliega un poco y busca aprovechar la velocidad de los extremos.

27' ¡GOOOOOL DE ARGENTINA! PITY MARTÍNEZ DE PENAL.

26' ¡Penal para la Argentina! El remate de Lo Celso pegó en la mano de Enoc. Dudosa jugada.

25' Mucha diferencia desde lo fubolístico y lo físico entre una selección y la otra, pero por ahora Argentina no pudo plasmarlo en el marcador. Paredes maneja los hilos y el tempo de la albiceleste.

18' ¡Doble chance para la albiceleste! Primero Exequiel Palacios y luego Gio Simeone, en ambas salvó el arquero de Guatemala.

14' ¡Nueva llegada de Argentina! Esta vez quien lo tuvo de cabeza fue Funes Mori, pero su disparo no encontró el arco. Gran centro de Paredes de pelota parada.

10' Presión constante y asfixiante de Guatemala. La Argentina busca ser profunda cada vez que tiene la pelota. Pity Martinez y Pavón bien abiertos. Paredes se para de 5, con Lo Celso por derecha y Exequiel Palacios por izquierda como los internos.

8' ¡Lo tuvo Argentina! Gran centro de Saravia desde la derecha para Gio Simeone, pero el delantero remató con la cabeza por arriba

3' ¡Primera aproximación de Argentina! Centro pasado de Pity Martinez que terminó con la entrada de Pavón por el otro lado, quien intentó asistir a Gio Simeone pero la defensa de Guatemala despejó el peligro.

00:05 | ¡Ya juegan Argentina - Guatemala! Comienza una nueva era en la albicelete.

23:55 | Aparece la Argentina vestido con la camiseta alternativa.

23:30 | Repasamos el once titular de la Selección Argentina: Gerónimo Rulli; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Cristian Pavón, Giovanni Simeone y Gonzalo Martínez.

23:25 | Once inicial de Guatemala: Motta, Moreira, De Leon, Morales, Saravia, Vargas, Enoc, Norales, Martinez, Yanes, Contresa.

23:20 | La albiceleste ya se encuentra en el campo de juego haciendo el precalentamiento.

22:30 | La Selección Argentina ya encuentra en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum.

20:20 | Repasá la palabra de Mauro Icardi. El delantero habló sobre su convocatoria, la ausencia en el Mundial de Rusia 2018 y más.

Argentina vs Guatemala en vivo

20:00 | Así saldrá a la cancha la Selección Argentina dirigida por Scaloni: Gerónimo Rulli; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Cristian Pavón, Giovanni Simeone y Gonzalo Martínez.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Argentina vs Guatemala en vivo, perteneciente a un amistoso internacional. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum a partir de las 23:45 horas.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Argentina vs Guatemala. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL Argentina.

El partido Argentina vs Guatemala en vivo se jugará en Los Angeles Memorial Coliseum. El estadio cuenta con una capacidad de 93,607 espectadores y es apodado como "The Grand Old Lady" (La gran dama antigua). Es uno de las locaciones deportivas más grandes del mundo, recibió dos Juegos Olímpicos y dos finales de NFL.

Lionel Scaloni confirmó el once titular: Gerónimo Rulli; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Cristian Pavón, Giovanni Simeone y Gonzalo Martínez.

Argentina vs Guatemala en vivo

Lautaro Martínez quedó descartado para los partidos con Guatemala y Colombia. El delantero tiene una molestia en su pantorrilla izquierda y en las próximas horas vuelve a Italia para recuperarse de su lesión

Nicolás Tagliafico será el nuevo capitán de la Selección Argentina porque Sergio Romero era el designado y el arquero es complicado que sume minutos en esta gira.

Walter Kannemann: "La convocatoria me agarra en una etapa muy buena, muy tranquilo, disfrutando de mi profesión en un club que me ha ayudado mucho".

Lionel Scaloni: "Es una enorme ilusión y una responsabilidad muy grande estar en este lugar. Todos sabemos que yo estoy como entrenador interino. No tengo dudas de eso".

Argentina y Guatemala se enfrentaron en dos ocasiones. La albiceleste se quedó con una contundente victoria por 4-0 y el otro choque terminó en empate sin goles.