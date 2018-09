Scaloni: "Es una enorme ilusión y una responsabilidad muy grande estar en este lugar"

El entrenador interino de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de presa previo al choque amistoso ante Guatemala, que será su primera presentación con la mayor luego de haber tomado el cargo tras la salida de Jorge Sampaoli.

"Ojalá que los que debutan se pongan esta camiseta y no se la saquen hasta que se retiren"

El técnico de la albiceleste confirmó el equipo que el once que parará este viernes, pero aclaró que su idea es poner a otros futbolistas para enfrentar el martes a Colombia y aseguró que hizo "la convocatoria en base a lo que creímos mejor para el momento. Intentamos traer a los mejores".

"Hay jugadores que creemos que van a tener un futuro enorme. Sólo tienen que demostrarlo. Ojalá que los que debutan mañana se pongan esta camiseta y no se la saquen hasta que se retiren", dijo Scaloni.

"Todos sabemos que yo estoy como entrenador interino. No tengo dudas de eso"

"Es una etapa nueva. Hay un entrenador interino y todos los jugadores quieren mostrarse para quedarse. Depende de ellos. Para ellos, es un momento importante porque después de un Mundial empieza una nueva etapa y todos quieren estar", agregó el técnico.

Además, el entrenador remarcó que no tiene dudas de que su paso por la mayor es de manera interina y subrayó que tiene un compromiso con la Sub20. "Todos sabemos que yo estoy como entrenador interino. No tengo dudas de eso. Tengo claro que tenemos algo importante en enero con la Sub 20", señaló.