Icardi: "Todavía no demostré nada en la Selección Argentina como para ganarme el respeto"

A pesar de no pasar la barrera de los 25 años, Mauro Icardi es uno de los jugadores de mayor edad entre los convocados por Lionel Scaloni para esta nueva era en la Selección Argentina. Sin embargo, y más allá de ser una gran figura internacional, el delantero del Inter fue cauteloso y aseguró que todavía no demostró nada con la albiceleste para ser considerado un referente.

"Estoy acá para demostrar lo que valgo. Scaloni me sigue demostrando que soy una parte importante para él. Quiero conseguir grandes cosas con la selección", dijo en una entrevista con TyC Sports.

"No me pregunto por qué no me tocó ir al Mundial. Hoy pienso más a futuro que en lo que ya pasó"

"No me siento importante, todavía no demostré nada en la selección. Para ser importante necesito hacer goles. Ojalá pueda ganarme el cariño del grupo y de la gente", agregó Icardi, quien no estará presente ante Guatemala pero sumaría minutos ante Colombia.

El delantero y capitán del Inter también habló sobre su ausencia en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y, a pesar de asegurar que sufrió mucho el mundial en su casa, remarcó que se enfoca en el futuro y no el pasado.

"No me pregunto por qué no me tocó ir al Mundial. El técnico decidió que tenía que estar afuera y ya pasó. Siempre para la Selección estoy disponible. Hay que pensar en el presente y en el futuro", afirmó, y añadió: "Sufrí mucho con el mundial en mi casa".