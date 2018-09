Críticas en las redes y por parte de Holan

Independiente cayó por penales frente a Brown de Adrogué y quedó eliminado de los Dieciseisavos de Final de la Copa Argentina. Este resultado preocupa a los hinchas del Rojo, que no logró ganar desde que volvió de jugar la Suruga Bank en Japón.

Algunos hinchas se manifestaron en las redes muy disconformes con el juego del equipo. La mayoría coincidió en decir que el segundo tiempo fue de lo peor en la era Holan. Además, culparon al DT por los cambios y por el equipo titular. Hay que recordar que Independiente pudo haber jugado con todos los titulares antes de viajar a Japón pero decidió postergar el partido para esta fecha FIFA. Los puestos más criticados en las redes fueron los laterales, que tuvieron un muy mal partido y no pasaron al ataque en el encuentro.

Luego del partido, Ariel Holan habló con la prensa y mostró su disconformidad con el equipo: “Este no es el [equipo] que yo tengo en la cabeza. Hemos hecho muchos cambios en estos partidos y también sirven para sacar conclusiones". También aseguró que el partido fue un "llamado de atención a la realidad" pero que este tipo de encuentros "no se pueden perder".

En cuanto a sus conclusiones luego del partido Holan afirmó: “A ningún equipo le es fácil. El golpe más doloroso es no poder lograr que un equipo juegue como yo quiero”. Y agregó que: "En su conjunto el equipo hoy no estuvo a la altura. Nos cuesta cuando hacemos muchos cambios ¿Cuántas veces repetimos las alineaciones? No estamos contentos, pero no dramaticemos con títulos".

Finalmente, habló sobre el rendimiento que mostraron los jugadores: "Para jugar en la Primera de Independiente, hay que ganarse el puesto. Los rendimientos individuales me preocupan. Nos faltó fútbol, no tuvimos juego individual en los delanteros ni la solidez defensiva para sostener el resultado. Hay que estar a la altura".

Ahora, Independiente deberá tratar de cortar está seguidilla de partidos sin ganar y mejorar en el juego de cara al duelo frente a River por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.