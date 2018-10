Leonardo Madelón: "No es el Unión que queremos"

Luego de la dura eliminación ante Sarmiento de Resistencia por 2 a 1, en el Florencio Sola, Leonardo Madelón fue uno de los que habló. “No es Unión. Queremos agradecerle a la gente que vino y pedirle disculpas por el resultado. No es el Unión que queremos como cuerpo técnico, y los jugadores tampoco. Aún ganando no estaba cómodo, no estábamos jugando bien. Puede ser mérito del rival, no es para nosotros esta instancia. Estamos con dolor, ahora hay que pensar en Talleres”, dijo el director técnico del Tatengue.

Más adelante Madelón comentó: “Tuvimos picos muy bajos de rendimientos, fue el partido más flojo que me tocó dirigir a Unión. Pero cada vez los quiero más a los jugadores, cada vez los aprecios más y cada vez me gusta más Unión. Esto no tiene arreglo, ahora hay que pensar en sumar en el torneo local. Viene un rival durísimo y que juega muy bien como Talleres. La gente no se tiene que comer ningún cuento, Unión tuvo picos muy bajos desde el técnico hasta los jugadores, y nos terminó ganando bien Sarmiento”.

“Estaba mal en el primer tiempo, después cuando le echaron el jugador a ellos, me dijo que estaba bien, y a los dos minutos lo echaron. Pero nosotros estamos más allá de una expulsión o un error individual, fue una noche para el olvido, la gente no necesita tantas explicaciones. Hay que borrar rápido esto, duele porque tenemos un ADN ganador, esto ya no tiene arreglo”, declaró sobre la decisión de mantener a Nelson Acevedo en el partido estando amonestado y jugando lejos de su nivel.

Para cerrar, el director técnico del Tatengue remarcó: “No es falta de actitud, sino de entender el juego de la segunda pelota. Nos pasó todo el partido, lo habíamos entrenado pero no salió. Hay cosas que no se explican, saludos a la gente de Unión y ojalá el domingo paguemos”.