El caso de "La Joya"

En las horas previas al último compromiso de la gira contra el combinado "cafetero", Gustavo Dybala -hermano del ex Palermo-, lanzó un polémico tweet, sobre la inclusión de su pariente en el once titular de Argentina en el último encuentro de la gira por Estados Unidos. Sin embargo, Lionel Scaloni, se inclinó para afrontar en su segundo espectáculo al frente de la mayor por Exequiel Palacios y relegar en el banco de suplentes al extremo ex Instituto.

¿Qué pasó?. La promesa nacional se incorporó tarde a los entrenamientos porque tuvo que resolver un problema por una estafa con su viejo representante y recién se sumó a los entrenamientos con sus compañeros después del cotejo con Guatemala. La idea del cuerpo técnico albiceleste era la participación del cordobés y con muchos minutos en el amistoso contra Colombia. Ante esta situación, Palacios le ganó la pulseada al nacido en Laguna Larga.

Por ese motivo, "La Joya" empezó sentado en el banco de suplentes y a los ocho minutos del complemento ingresó al campo de juego por el mediocampista de River. En los 37' disputados se mostró rápido y siendo el dueño de la creación, en la primera pelota que tocó realizó un lujo sobre la humanidad de Gustavo Cuéllar.

Por otro lado, los adiestradores interinos nacionales, sueñan con una dupla explosiva de Dybala acompañando a Messi. La última vez que compartieron cancha fue en la derrota por tres a cero ante Croacia, en la Copa del Mundo y en aquella ocasión reemplazó a Enzo Pérez. Una vez finalizado el último espectáculo de la gira el técnico "rosarino" salió a aclarar todo ante una supuesta separación del ex enganche de La Gloria.

Sin dudas, ante el caso aclarado, el comandante interino buscará contar con el hombre de la Vecchia Signora para la doble fecha FIFA del mes de octubre. En ese mes Argentina se medirá primero con Egipto y después tendrá un duro desafío frente a Brasil.