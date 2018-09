Lisandro López: "No tengo futuro de técnico"

Después una semana sin fecha en la Superliga y de romperla contra Rosario Central en la fecha cuatro, Licha López habló en las redes sociales del club. El capitán contó lo que va a hacer luego de que se retire del fútbol. “No tengo futuro de técnico, siempre lo digo. Hay que ver las vueltas de la vida. Me gusta ver fútbol y analizar, pero no me veo pasta para el manejo de grupos. Preferiría no tener un cargo en Racing. No me veo ligado a otra cosa que no sea lo futbolístico”, declaró el delantero.

Además, con 35 años, aseguró que no sabe cuándo se retirará: “Yo no puse fecha para irme. Ojalá podamos ser campeones y lo pueda posponer. Todas las preguntas son 'cuando te retires...'. Racing es mi casa deportivamente hablando. Conozco todo en el club. Me siento respetado y querido”.

Su amistad con un campeón del mundo

Lisandro López habló en las redes sociales de Racing y reveló su amistad con un campeón del mundo del Mundial de Rusia 2018.

Hugo Lloris, arquero de la Selección de Francia y del Tottenham, es con quién conserva la amistad. “Sigo en contacto con algunos, no muchos (en referencia a su paso por Lyon). Sobre todo, con uno en particular, que hicimos una muy linda relación. Huguito Lloris, el arquero que hoy está en el Tottenham. Tenemos una hermosa relación y siempre estamos en contacto", reveló.

El francés y el delantero compartieron plantel en el Olympique de Lyon en las temporadas 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

El festejo de Licha

El delantero de la “Academia” le respondió preguntas a los hinchas a través de Facebook Live y una de ellas fue por su celebración en los goles. “Nació en 2008, hace 10 años. Fue una dedicatoria para un amigo y dio resultado”, confesó. Además, agrego: “Lo usé como cábala y después quedó como una marca. Fue más que nada porque mi amigo siempre me decía que intente pensar antes de definir, y por eso salió ese gesto. Y lo incorporé hasta el final".