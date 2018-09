Gallardo: ''La jerarquía la tenemos que demostrar siempre''

River sigue avanzando en la Copa Argentina y esta vez venció por 2-0 a Platense, club que milita en la Primera B Nacional, en el Estadio Ciudad de Lanús y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Atlético Rafaela y Sarmiento de Resistencia. Los goles del encuentro fueron anotados por Lucas Pratto e Ignacio Scocco, ambos de penal y en el segundo tiempo.

El resumen del encuentro

El técnico Millonario, Marcelo Gallardo, habló con la prensa y analizó el desarrollo del partido frente al Calamar: "Hubo dos etapas, una en el primero y otra en el segundo. En el primer tiempo, no nos dejaban los espacios, estuvieron pendientes de cortarnos la línea de pase y nosotros no tuvimos muchas ideas. En el segundo tiempo, ellos no hicieron lo mismo, nosotros lo aprovechamos. Quedé conforme con el segundo tiempo. Ellos bajaron el nivel de concentración y nosotros aceleramos de otra manera. La jerarquía la tenemos que demostrar siempre y hoy la volvimos a demostrar".

Sobre la Copa Argentina: ''Es importante. Nos mete en una plaza de Libertadores''

También reflexionó sobre la importancia que tienen los cotejos de Copa Argentina: ''Es importante. Nos mete en una plaza de Libertadores. Más allá de los niveles de los rivales, que no generan tanto entusiasmo comparado con otra competencia, tenemos que jugar de esta manera. Nos permite estar preparados para lo otro. Era importante. Teníamos jugadores en selecciones. Aceptamos porque consideré que estábamos preparados para hacerlo".

Por otra parte, se refirió a la actualidad del equipo en la Superliga, donde en el arranque acumuló cuatro empates de forma consecutiva: "La intención es jugar los partidos con la misma seriedad e iniciativa. A veces no se nos da. La falta de gol nos prohibió arrancar bien en la Superliga. No dejamos la liga de lado, no pudimos ganar que es diferente. La cuenta pendiente es lograr un triunfo en la Superliga".

Además tuvo elogios para los jugadores que disputaron la fecha FIFA con sus respectivas selecciones, Franco Armani, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez con Argentina y Juan Fernando Quintero en Colombia: "Me pone contento, Juanfer sigue demostrando su calidad. La primera experiencia de Palacios y el Pity también me pone contento, mostraron jerarquía. Haber cumplido y que se sientan parte de este proceso es muy bueno para ellos. Ponerse la camiseta de la Selección no es nada fácil".

''Van a llegar mañana a la mañana o al mediodía. Mañana veremos cómo están y aceleraremos la recuperación de cada uno. Si es necesario que alguno esté el sábado, veré como están y decidiré qué hacer a partir de eso", finalizó el Muñeco sobre cuando se reincorporarán los jugadores seleccionados.