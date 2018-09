Lo Celso se une al magnífico mediocampo del Betis

Giovani Lo Celso ha sido presentado para jugar con el Real Betis Balompié para esta temporada, llega cedido desde Francia donde jugó una gran temporada pasada con el Paris Saint Germain. El jugador casi mundialista de Rusia 2018 (quedo en la lista de 35) llega después de tener grandes números bajo el mando de Unai Emery, donde consiguió jugar 52 partidos y 6 goles de 2016 a 2018. Pero el nuevo entrenador, Thomas Tuchel; le comunicó que no entraría en sus planes y lo mejor sería que buscara una salida.

Lo Celso de 22 años llega a la ciudad de Sevilla gracias a que fue petición directa del entrenador verdiblanco Enrique 'Quique' Setién Solar. El Betis tendrá una obligación de compra de entre 25 y 30 millones de euros si el club verdiblanco entra la próxima temporada en competición europea. Giovani en su presentación dijo: "Es un club con mucha historia. Me llama mucho la atención cómo juega este equipo, tiene una identidad que motiva mucho a un jugador de mis características. El cuerpo técnico me ha recibido de muy buena manera y creo que eso me hará crecer mucho a mí como a mis compañeros. Todos me han recibido de muy buena manera y ya me siento uno más en Sevilla. Estoy ansioso de por devolver el cariño”.

Llega a complementar un gran mediocampo plagado de jugadores con magnifico toque de balón como lo son: Andrés Guardado, Javi Garcia, William Carvalho, Ryad Boudebouz, Inui y Sergio Canales.

Giovani ya entreno con sus compañeros I Foto: Prensa BETIS

Además de que confirmó estar listo para jugar: "Mañana me pondré a las órdenes del entrenador y por supuesto estoy para jugar. Mis ganas son absolutas, con ganas de saltar al campo y a disposición del entrenador”.

Sobre una diferente posición, comentó: ”He estado en varios puestos. El último año me tocó hacerlo de 5, me tocó también de 8 o 10 pero donde decida el entrenador estará bien. El hacerlo en varias funciones me ha dado cosas de varias posiciones para crecer en mi juego".