Tigre buscará un triunfo en Tucumán ante Atlético

Luego de la fecha FIFA, vuelve la Superliga Argentina y Tigre es uno de los equipos que abrirá la fecha 5. El equipo de Ledesma se medirá ante Atlético Tucumán en el Estadio José Fierro con el árbitraje de Fernando Echenique.

El Matador viene de sumar de a tres por primera vez en la liga, venció en la cuarta fecha a Aldosivi en Mar del Plata por 2 - 0 con goles de Diego Vera y Lucas Menossi. Es por eso que Cristian Ledesma no tocará del todo el once que salga a la cancha el viernes a las 21 horas por TNT Sports, el único cambio es la salida obligatoria de Diego Cachete Morales que debido a una lesión estará entre 15 a 20 días fuera del césped. Si vuelven Jorge Ortíz, Maximiliano González, Federico González y el arquero Federico Crivelli, este último no formará parte de los convocados.

Es por eso, que para reemplazar al enganche del Tigre, Morales, el entrenador podría optar por el retorno del Marciano Ortíz o darle ese lugar a Matías Pérez García o Walter Montillo, de muy buena actuación en Mar de Plata.

Por otra parte, el Decano viene de un triunfo ante Newell´s por 2-1 en la Superliga y de eliminar a Atlético Nacional de Colombia en la Copa Libertadores, y eso por eso que Ricardo Zielinski podría poner a varios suplentes para darle descanso a los titular de cara a la fase de la copa ante Gremio.

Formaciones

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Pier Barrios, Jonathan Cabral, Andrés Lamas, Mathías Abero; David Barbona, Nery Leyes, Guillermo Acosta, Gervasio Núñez; Luis Rodríguez y Mauro Matos. DT: Ricardo Zielinski.

Tigre: Augusto Batalla; Martín Galmarini, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi, Lucas Rodríguez; Lucas Menossi, Sebastián Prediger; Matías Pérez García, Walter Montillo, Juan Ignacio Cavallaro; y Diego Vera. DT: Cristian Ledesma.

Historial

Ambos equipos se enfrentaron cinco veces en Primera División. Tigre ganó dos cotejos mientras que Atlético solo se hizo una vez con la victoria, el resto fueron empates. El primer encuentro se disputó en el Apertura 2009 en la fecha 13 siendo el conjunto tucumano siendo el vencedor por 4 - 2 y el último fue un empate en 0 - 0 en la edición pasada de la Superliga. La máxima goleada del Matador al Decano se dio en el Transición 2016, por 5-0, con goles de Alexis Castro (3), Lucas Janson y Carlos Luna.

El equipo de zona norte deberá ganar sí o sí para engrosar su promedio de cara al descenso ya que se encuentra en el puesto 25 arriba de San Martín de Tucumán y debajo de Patronato y de San Martín de San Juan. Por ahora Belgrano, sigue en Primera.