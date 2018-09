Gallardo: ''Fuimos más efectivos que productivos''

River encarará de la mejor forma una semana clave tras la victoria por 4-1 frente a San Martín de San Juan en el Estadio Monumental, en un duelo correspondiente a la quinta fecha de la Superliga Argentina 2018/19. Los goles del encuentro para el Millonario fueron anotados por Rodrigo Mora en dos oportunidades, Camilo Mayada y Gonzalo Martínez de penal.

Los goles del encuentro

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con los medios en conferencia de prensa y comparó el rendimiento en el triunfo en este cotejo con los duelos de jornadas anteriores: "Hoy fuimos efectivos. Tal vez no jugamos igual que los partidos que empatamos contra Belgrano y Argentinos Juniors, donde fuimos muy productivos. Quizás en este partido fuimos más efectivos que productivos".

También se refirió a la distracción en una pelota parada que terminó en el descuento del Santo sanjuanino: "No nos suelen generar dificultades en pelotas aéreas. Nos pasó contra San Lorenzo y ahora. Somos un equipo bastante agresivo a la hora de marcar, no nos marcan muchos goles. Nos han convertido poco, pero no nos podemos permitir regalar estas situaciones".

Por otra parte, elogió la tarea del uruguayo Rodrigo Mora: "Lo vi bien. Yo a Rodrigo lo aprecio demasiado, es un chico que nos ha dado mucho y que viene de sufrir un episodio complejo. Lo hemos sostenido este tiempo llevándolo afectuosamente. Es una alegría verlo entrenar y jugar".

''Independiente es un gran equipo que hay que saber cómo jugarle''

Además, habló sobre el duelo del próximo miércoles frente a Independiente, por la ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores: "Independiente es un gran equipo que hay que saber cómo jugarle. Son partidos de ida y vuelta y hay que ser inteligente, entender cómo se juegan. Era fundamental sacarse de encima estos partidos contra Platense y San Martín con victorias, sacar esta energía positiva y llegar de esta manera para el partido contra Independiente. Ese partido es decisivo. El partido de Copa es fundamental, tenemos que ver cómo quedamos parados de cara a la revancha".

''Es jugar contra un gran equipo en un choque decisivo. Quiero que estemos a la altura para poder llegar a la final de la Copa. Vamos a enfrentar a un gran equipo, que viene demostrando en torneos internacionales. Creo que va a ser una serie muy pareja, de dos equipos que siempre intentan visualizar el arco de enfrente como una prioridad", cerró Gallardo.