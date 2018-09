Un paso atrás en Tucumán

Atlético Tucumán : Atlético Tucumán: Cristian LucchettiJosé San Román, Jonathan Cabral, Andrés Lamas, Mathías Abero; Guillermo Acosta (David Barbona; min. 69), Nery Leyes, Rodrigo Aliendro (Leandro Díaz; min. 73), Gervasio Núñez; Luis Rodríguez (Favio Álvarez, min. 63) y Mauro Matos. DT: Ricardo Zielinski.

Tigre : Tigre: Augusto Batalla; Martín Galmarini, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi, Lucas Rodríguez (Kevin Ramírez; min. 64); Lucas Menossi, Sebastián Prediger; Matías Pérez García (Jorge Ortíz; min 76), Walter Montillo, Juan Ignacio Cavallaro (Maxi Caire; min 86); y Diego Vera. DT: Cristian Ledesma.

MARCADOR : 1-0, min. 7, Rodríguez (AT). 2-0, min. 40, Rodríguez (AT). 3-0, min. 58, Rodríguez (AT).

ÁRBITRO : Fernando Echenique. Amonestados: Acosta (AT), Álvarez (AT).