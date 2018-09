Federico Lértora: ''No es el funcionamiento que buscamos''

Belgrano dejó escapar otra oportunidad de sumar de a tres en el estadio Julio César Villagra. El equipo de Lucas Bernardi no fue capaz de neutralizar a Newell's, quien sacó a relucir todas sus características positivas, sobre todo en la primera etapa.

César Rigamonti dialogó con Fox Sports tras la igualdad sin goles: ''Tuvimos ocasiones en las que quisimos intenarlo pero no pudimos. En nuesta casa no podemos dejar escapa estos puntos. Tendremos que iniciar una nueva semana corrigiendo errores''. Por otro lado, afirmó:''la tabla de promedios se mira obviamente, porque hay que sumar, pero esto es cuestión de semana tras semana. No se debe proyectar tanto''.

Belgrano y Newell's son dos de los equipos más comprometidos con los promedios.

''Nos complicamos solos, tuvimos mucha distancia entre las líneas y Newell's tenía un circuito de juego con jugadores rapidos arriba. Estuvimos muy largos y ellos ganaron en las segundas jugadas, a partir de eso no pudimos hacer pie en el partido'', analizó el arquero ''pirata'', quien además de ser a quien más le han pateado en esta Superliga, mantiene a su equipo como el menos batido (dos goles en contra) solo por detrás de Argentinos Juniors.

Uno de los más veteranos en el equipo, Federico Lertora, resumió: ''No nos quedamos conformes. Sabíamos que teníamos que ganar acá. En el primer tiempo no hicimos bien las cosas, en el segundo con un poco mas de ganas y lo pudimos revertir, dejando otra imagen. Igual no es el funcionamiento que buscamos y tenemos que mejorar''.

Los ''Celestes de Alberdi'' deberán medirse ante Aldosivi por la sexta jornada de la Superliga. En Mar del Plata tendrán la oportunidad de revertir lo realizado hace instantes y sumar de a tres, algo que es fundamental con la mirada puesta en la tabla de promedios.