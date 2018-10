Una duda para visitar a Rosario Central

Este lunes, en Rosario se cierra la quinta fecha de la Superliga Argentina, porque se enfrentan Central y Defensa y Justicia a partir de las 21:00. El encuentro contará con el arbitraje de Silvio Trucco y será televisado por Fox Sports. El conjunto de Florencio Varela en este torneo consiguió tres empates y un triunfo. En las primeras fechas igualó Lanús y Atlético Tucumán. Luego en la tercera jornada, el Halcón venció, como visitante, por 1 a 0 a Independiente.

A su vez, en su última presentación empató 1 a 1 ante Belgrano en el estadio Norberto Tomaghello. Para disputar este compromiso en el Gigante de Arroyito, el técnico Sebastián Beccacece analiza la continuidad en el ataque de Ignacio Huguenet o el regreso de Fabián Bordagaray. La otra idea es que ingrese Julio González por el ex delantero de Newell’s Old Boys, así Lisandro Martínez y Gastón Togni serían de la partida en la mitad de la cancha.

Por su parte, Mauricio Tévez se recuperó de su lesión y forma parte de la lista de concentrados. Asimismo, el ex delantero del Canalla y River Plate, Marcelo Larrondo no viajó a Rosario pese a que no sufrió ninguna lesión en las últimas semanas. En consecuencia la escuadra de camiseta verde y amarilla saldría al campo de juego con: Ezequiel Unsain; Mariano Bareiro, Alexander Barboza, Lisandro Martínez, Domingo Blanco; Leonel Miranda, Matías Rojas, Togni; Ciro Rius, Huguenet o Bordagaray o González y Nicolás Fernández.

Por otro lado en un reportaje para el programa de radio Cracks del sur el delantero de Defensa y Justicia, Gastón Togni, afirmó: "Me siento muy bien, me están dando la confianza porque me la gano en los entrenamientos. Lo importante es seguir por esa línea, no desviarse de ese camino de lo que queremos nosotros de estar arriba, de sacar buenos resultados".

Después, reconoció: "Uno cuando es delantero está expuesto pero yo trabajo día a día para crecer, para estar a la altura, yo se que el gol en cualquier momento se me va a dar. El equipo está y el plantel están bien y eso es lo importante". Más tarde, el atacante del equipo de Florencio Varela elogió: "Defensa está para mucho, estamos creciendo, recién arrancamos, sabemos que también se nos viene la Copa y estamos trabajando para estar ahí arriba".