Bauza: "Falta mucho y vamos a seguir trabajando"

Rosario Central volvió a caer en la Superliga, en esa oportunidad, fue en condición de local. El equipo del Patón exhibió un flojo rendimiento durante los 90 minutos y a pesar de contar con la posesión de la pelota, escasearon las ideas a la hora de lastimar al rival. Fue derrota por 1-0 en la noche de lunes en el Mundialista de Arroyito.

El director técnico Canalla dejó dudas ya que su equipo se inhibe cada vez que sufre un gol en contra, y ante Defensa y Justicia no fue la excepción. Después del gol del Halcón, el local nunca estuvo a la altura y no generó situaciones para intentar igualar el marcador.

Concluído el encuentro, Edgardo Bauza tuvo que enfrentar los micrófonos en la sala de conferencias de prensa, trató de explicar la derrota pero se mostró confiado y tranquilo, declaró que tienen tiempo para seguir trabajando y que "falta mucho". A continuación te dejamos su testimonio.

- "El partido se dio como imaginábamos, difícil y con ellos presionando en toda la cancha. No estuvimos claros con la pelota y fue el problema mayor, nos costó mucho generar. Más allá del gol el primer tiempo fue parejo y en el segundo dejamos espacios".

- "Uno de los problemas más grandes del partido fue que nos costó mucho generar situaciones de gol. No estuvimos precisos con la pelota y no tuvimos fútbol por afuera. Le llegó poco la pelota a los delanteros".

- "Tuvimos dos o tres llegadas pero no es lo que habitualmente este equipo puede generar. La entrada de Lioi y Lovera nos dio más dinámica pero fue muy poco y obviamente al no llegar, no generamos situaciones de gol".

- "Hay que seguir trabajando, cada partido es diferente. Vamos a planificar para que el equipo siga creciendo, mejorando y ver cuales son los jugadores que van a jugar el próximo partido".

- "Me preocupa que el equipo no haya llegado, los partidos anteriores si llegábamos y hoy no. Vamos a trabajar para que esto no ocurra, este equipo con los jugadores que tiene puede generar mucho más".

- "Fue muy poco lo positivo, dieron lo máximo pero no se pudo y eso nos duele porque pensábamos en ganar para seguir en el lote de los primeros. Falta mucho y vamos a seguir trabajando para que el equipo mejore".

- "Hay evaluaciones que las hacemos internamente. Vamos a analizar bien lo que pasó y a trabajar. Este partido fue muy parecido al de Talleres, hoy nos costó mucho y cuando les dimos más espacios lo aprovecharon".

- "Obviamente estoy enojado y molesto porque se perdió. A nadie le gusta perder y menos de local, pero bueno, era un partido difícil, lo planteamos así y no lo pudimos sacar adelante".

- "Esto no tuvo nada que ver con el esquema, tiene que ver con otras cosas que ya vamos a analizar".

- "Presionaron mucho a Gil y a Ortigoza y por eso no pudimos generar mucho juego para nuestros delanteros. Vamos a ver como evoluciona Cabezas pero aparentemente es un desgarro en el aductor".