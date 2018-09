Confirmado día y horario de Copa Argentina

El martes 18 la AFA hizo oficial los días y horarios de los cinco cruces que faltan disputar por octavos de final, entre los que se encuentra Estudiantes vs. San Lorenzo. En cuartos ya esperan rival River Plate (Sarmiento Reconquista vs Atl. Rafaela), Temperley (Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo) y Newell's (Rosario Central vs. Almagro).



El partido entre el Pincha y el Cuervo se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el día 3 de octubre a las 18.30hs. Será televisado, como todos los partidos de esta competición, por TyC Sports.



La sede elegida por la Asociación del Fútbol Argentino trajo enojos tanto de los hinchas de Estudiantes como los de San Lorenzo. No se llega a comprender la lógica con la que deciden este tipo de sedes, teniendo en cuenta que son dos clubes cercanos en la provincia de Buenos Aires y los están mandando a jugar a Mendoza.

Sede a la que pocos de los hinchas, que suelen asistir a ver a su equipo, pueden concurrir un miércoles de tarde. Finalmente, vemos como fomentan desde la AFA y los organismos de seguridad la asistencia de las barras, a las que le organizarán el horario y día en que saldrán, y dispondrán efectivos policiales para escoltarlos. ¿Qué queda para los hinchas que van por sus propios medios hasta allá? ¿y la vuelta? Seguramente vayan a la par hinchas de Estudiantes e hinchas de San Lorenzo. Como pasó aquel partido en el norte contra Huracán, que a la vuelta del partido hubo incidentes en la ruta.

La Copa Argentina es el único torneo en el que siempre se juega con público de los dos equipos y, teniendo en cuenta esto, no es comprensible ni lógico que manden a las dos hinchadas por la misma ruta tantos kilómetros. Parece que estamos capacitados y en condiciones de brindar seguridad en este tipo de movimientos pero no por torneo local, donde solo una hinchada debe trasladarse. Raro...

¿Tan difícil es pensar en el hincha promedio? Que pueda ir a la cancha y que tengan la seguridad de que yendo ni volviendo pasará nada. Creo que es tan fácil como hacerlos jugar en un estadio que se ubique en un punto medio.

La Copa se ha disputado mucho en cancha de Arsenal, Banfield y Lanús en lo que a la provincia de Buenos Aires respecta, y serían escenarios disponibles teniendo en cuenta que los otros cuatro partidos de octavos de final también se jugarán afuera de la provincia de Buenos Aires.

Hay más incoherencias de este tipo, es por ejemplo el caso de Boca Juniors y Gimnasia (LP) que jugarán en el Kempes de Córdoba. O Rosario Central y Almagro que se encontrarán en cancha de Unión de Santa Fe, donde los hinchas de central deberán hacer 177km, mientras que los de Almagro harán 470km.



Volviendo al cruce entre Estudiantes y San Lorenzo, será un partido durísimo y de mucho interés para ambos. Ya que ambos clubes vienen con la necesidad de ganar y remontar la racha en la que vienen. Estudiantes hace cuatro partidos que no gana y el equipo del Pampa Biaggio aún no ha ganado por torneo. El mal comienzo por torneo incide al momento de pensar los partidos de Copa Argentina, competición que da un cupo a Copa Libertadores.

En la competición federal El Pincha se ha cargado a Central Córdoba de Rosario al inicio de la temporada por 4-0 y a Luján que le vendió más cara la derrota. Fue por penales después de un 0-0 cerradísimo. San Lorenzo, por su parte, viene de eliminar a Racing de Córdoba en 32avos por 1-0 y a Colón por penales, después de levantar un 0-2 con doblete de Reniero. La llave la completan Temperley, Newell's y el ganador de Rosario Central y Almagro.