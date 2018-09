Mauro Zárate: "Hacer un gol ante la hinchada de Boca es hermoso"

Mauro Zárate no estaba teniendo un buen partido en la noche de ayer ante Cruzeiro. Sin embargo, sorprendió a todos convirtiendo un golazo definiendo de tres dedos tras una buena habilitación de Pablo Pérez, volante que anotó el segundo tanto del pleito de ida de los Cuartos de Final. Al convertir su gol, Zárate lo celebró quedándose parado, quieto, contemplando la locura de la hinchada de Boca, desatada luego del gran gol del ex delantero de la Lazio.

Ante esto, MZ explicó en el programa radial de Andy Kusnetzoff (Perros de la calle): “Después del gol me quedé mirando la tribuna y no me quería ir. Es algo increíble. No pensaba que era algo tan así, soy hincha de Vélez pero lo que genera la hinchada de Boca es impresionante. Es motivante al extremo. Ya lo vas sintiendo en el túnel y cuando salís explota la cancha. Hacer un gol ante la hinchada de Boca es hermoso”.

Para cerrar la entrevista, MZ habló del “partido hermoso” que se viene ante River Plate este domingo a las 17:45 y con transmisión de Fox Sports Premium y TNT Sports, lo que será su primer Superclásico. Sobre esto, tiró: “Si le hago un gol a River no me muevo más… No me quiero ir mas de ahí”. Dicho todo esto, el delantero dio a entender que le motiva más jugar en esta institución que en otras debido al calor de la hinchada.

Y sabiendo de la importancia que tiene para el hincha de Boca el Superclásico ante su máximo rival, y más sabiendo que este partido Boca lo va a jugar de local en La Bombonera, Mauro Zárate estará más motivado que en otros partidos para intentar hacer un buen papel, algo que le ha costado mucho a las máximas figuras de este plantel o de los planteles recientes como Centurión (salió lesionado en un clásico a los 10 minutos), Pavón (no le hace un gol a River desde el 2015), Benedetto (nunca le hizo un gol a River) o Tévez, que recién a fines de 2016 se dio el gusto de jugar bien un Superclásico (ese día marcó dos goles y dio una asistencia en el recordado triunfo 4-2 en El Monumental).