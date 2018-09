Gallardo: "Tenemos el orgullo de enfrentar a un gran rival, que hay que respetar y superar"

En el mediodía de hoy, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, brindó una conferencia de prensa en Ezeiza, en donde netamente se refirió a lo que será el partido del próximo domingo por la Superliga Argentina, nada más y nada menos que ante Boca Juniors. Aclaró de entrada que tiene el equipo casi confirmado, pero que esperará hasta mañana para definirlo, por el hecho de que quiere ver cómo se recuperan sus jugadores del choque del último miércoles ante Independiente.



"Son lindas experiencias para vivir. Uno debe transmitir tranquuilidad y confianza. Cuando llega el partido, se focaliza en lo que se va a vivir y cada uno lo asimila de distinta manera. Desde mi lugar, transmito tranquilidad, la cual hay que tener para este tipo de partidos. En este choque se juega el orgullo porque jugamos ante el clásico rival", manifestó.



En este sentido, expresó cómo prepara al plantel para dicho encuentro: "Cuando tenía 18 años nadie me decía cómo debía responder. Nuestros jugadores están preparados para jugar sin esa presión que genera el Superclásico. Es un privilegio jugar este tipo de partidos. Trato de acompañar para que cuando jueguen el partido estén más tranquilos y lo hagan con naturalidad".

"Nuestros jugadores están preparados para jugar sin presión"

En cuanto al carácter en el fútbol, el Muñeco lo definió de la siguiente manera: "Todos los jugadores tienen que correr. Ninguno juega parado. En el fútbol hay que correr y jugar. El sacrificio es eso. Hay que entenderlo desde un todo. Uno cuando se levanta a trabajar o a rendir un examen, El sacrificio no es solo levantarte, sino también laburar, rendir el examen", y agregó: "Si no tenés personalidad no podés jugar al fútbol, ni salir a la calle. El término del carácter se malinterpretó. Todos lo tienen, sino no podrían jugar al fútbol".



En cuanto a la dura lesión del arquero de Boca Juniors, Esteban Andrada, deseó que se recupere prontamente. También analizó al Xeneize: "Boca es uno de los mejores equipos del país. Por sus jugadores y porque ganó las dos últimas ligas. Merece respeto y la idea es tratar de tener el orgullo, enfrentarnos a un gran rival que tenemos que ser superior que ellos".



"No considero una presión a la hinchada de Boca. A mi me entusiasma y me estimula. A mi me gustaba jugar en canchas en donde todo está en contra. No me asusta para nada el marco (de todo público visitante). Respeto a Boca como equipo, no por el marco, porque ya estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos, con muchos hinchas visitantes", aclaró.

"Boca es uno de los mejores equipos del país, respeto al equipo, no al marco porque estamos acostumbrados"

En mención a cómo prepara este tipo de partidos, Gallardo respondió: "Lo preparo de la misma manera, intentando ver cuales son las posibilidades nuestras. Ver como se puede dañar desde lo futbolístico, estratégico, mental. Este partido se gana en los detalles".



Posteriormente, hizo un análisis de los arbitrajes y criticó al VAR: "Los árbitros detrás del arco pueden dar más precisión. En definitiva si se equivocan, siguen siendo humano. La tecnología a veces genera sospechas, más cuando se usa mal. No me genera confianza. Todos somos humanos y nos equivocamos, más allá de que nos enojemos cuando es en nuestra contra".



Por último, analizó el rendimiento de River: "Uno analiza todos los partidos, cada rival y cómo estamos nosotros. En qué momento están los jugadores. Uno trata de tener una planificación de juego y claramente son ellos los que deciden en el campo. A veces sale y otras no. El jueves tuvimos un muy buen rato, en el que pudimos haber hecho un gol. No fuimos efectivos e Independiente tuvo la chance de corregir. Hay que tratar de ser efectivos cuando las cosas salen. Los pocos goles en contra se deben al esfuerzo del equipo. Claramente nos llegan poco y cuando lo hacen, Franco (Armani) responde de una manera notable", explayó.