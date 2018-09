Un "Cienfuegos" y un "Principito" pelean por un lugar

Mañana se dará a conocer quién reemplazará a Fernández y por eso Marcelo Gallardo tiene esa duda en la mitad de cancha. En la órbita del entrenador Millonario los nombres que suenan para reemplazar al ex Gimnasia son Mayada y Pérez. Estos son los candidatos para quedarse con el volante por derecha y le ganarían la pulseada a Juan Fernando Quintero. Todo parece indicar que el ex mediocampista del Valencia se quedaría con ese puesto vacante por sobre el "uruguayo".

El ex Estudiantes en las veces anteriores, menos ante San Lorenzo, ingresó en lugar de "Nacho" y en el partido de ida por los cuartos de final de la Libertadores no jugó por suspensión, así que no tuvo minutos de juego en el Libertadores de América contra Independiente (tampoco estará en la revancha copera). En el entrenamiento semanal, Gallardo lo dispuso dentro del once y parece haberse conformado con el rendimiento del mendocino.

Por otro lado, el volante uruguayo ex Danubio, correría por detrás del "Principito" y en el encuentro contra el Rojo en la semana tuvo rodaje y entró por Quintero, jugando por la izquierda. Asimismo, el pasado fin de semana se anotó en el marcador en la goleada ante San Martín de San Juan y dejo una buena impresión en su regreso a las canchas. Sin embargo, quiere quedarse con la banda derecha de la mitad de cancha y está peleando un lugar para ser parte del conjunto ideal en el Superclásico frente a Boca. Se le recuerda un buen partido jugando de lateral por izquierda en el último choque en La Bombonera, con victoria millonaria por 3-1.

Por último, salvo esta incógnita, el resto del equipo sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola,Milton Casco; Pérez o Mayada, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.