Noche  "negra" en Santa Fe

En la noche del Cementerio de Los Elefantes comenzó mejor Colón y Godoy Cruz esperando en su campo para salir rápido de contragolpe o buscar pelotazos largos a Santiago García o Gabriel Ávalos. No habían ocasiones claras, a los quince minutos se rompió el cero cuando un pelotazo a la espalda de los centrales encontró a Tomás Cardona y el defensor se la dejó servida a Leonardo Heredia, quien de volea colocó el uno a cero parcial y un baldazo de agua fría para la sorpresa de Diego Dabove.

Después de conseguir la ventaja parcial, el conjunto de Eduardo Domínguez, siguió con la posesión de la pelota y buscó aumentar la diferencia, en el terreno de juego estaba desconocido el Expreso y no podía hacer pie salvo una corrida por las bandas de Fabrizio Angileri por izquierda o por la derecha se encontraba Luciano Abecasis y no podía encontrar a su creador Jalil Elías en la mitad de cancha.

Por otro lado, en la defensa bodeguera era todo duda y a los 27' Matías Fritzler la bajó de cabeza a Heredia y el mediocampista creativo apareció por sorpresa para sellar el dos a cero parcial en media hora de juego. El Tomba no le encontraba la vuelta y se vio sorprendido por el dibujo táctico del Sabalero, era todo fiesta en el estadio porque no estaba en los planes de nadie y estaba teniendo una mala noche en los primeros treinta minutos de juego. El dueño de casa tenía intensidad y le ganaba a los laterales tombinos por velocidad de Tomás Chancalay o Nicolás Leguizamón, un dolor de cabeza para los defensores de Godoy Cruz.

Con el correr de los minutos y sobre el cierre del primer tiempo la visita empezó a llenar el área de los comandados por Domínguez para buscar al doble nueve que estaban bien controlados por los zagueros santafesinos. Así se fue la primera etapa donde la ventaja era para el local merecidamente y el Expreso se fue preocupado al vestuario de cara al segundo tiempo. En el complemento, el Tomba decidió adelantarse unos metros y tratar de conseguir la conquista para ponerse en el encuentro lo más rápido posible y por el lado del Rojinegro era seguir con la misma intensidad de la etapa inicial.

Dabove puso toda la carne al asador con los ingresos de Ángel González para explotar con su velocidad 4G e Iván Ramírez para apretar el acelerador en la salida del fondo de Colón donde era una amenaza en las pelotas detenidas. A los 21´ Chancalay tiró un centro preciso, Roberto Ramírez falló el calculó y solo la tuvo que empujar la figura de la noche "Pupa" Heredia para colocar el tres a cero parcial.

Tras ese gol fue un golpe de nocaut, el Expreso estaba desconocido y era todo preocupación cuando faltaba mucho para el cierre del espectáculo, nunca se recuperó después de ese golpe y solo quería que Diego Abal marque el final del cotejo donde el rendimiento era flojo en líneas generales. Sin embargo, cuando todo parecía finalizar, faltando un minuto después de un centro de la derecha de Abecasis para el "Morro" García, se la llevó por delante Emmanuel Olivera para marcar el descuento para el Tomba y cerrar el tres a uno final.

Una noche negra para el Expreso donde fue una floja actuación y se trajo de su visita de Santa Fe una derrota dura y no pudo treparse a la cima de la Superliga. Ahora toca dar vuelta la página rápidamente y mejorar de cara a la próxima fecha cuando se mida frente a Defensa y Justicia.

Síntesis

Colón (3): Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Erik Godoy, Emmanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Leonardo Heredia; Matías Fritzler (C), Franco Zuculini, Matías Estigarribia; Tomás Chanclay y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

No ingresaron: Ignacio Chicco, Clemente Rodríguez, Mariano González, Cristian Bernardi y Tomás Sandoval.

Godoy Cruz(1): Roberto Ramírez; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri; Diego Sosa, Fabián Henríquez, Jalil Elías, Fernando Núñez; Gabriel Ávalos y Santiago García (C). DT: Diego Dabove.

No ingresaron: Andrés Mehring, Joaquín Varela, Facundo Cobos y Victorio Ramis.

Goles: en el primer tiempo: 15´Leonardo Heredia (C), 27´Leonardo Heredia (C), en el segundo tiempo: 21´Leonardo Heredia (C) y 48´Emmanuel Olivera-en contra-(GC).

Cambios: en el segundo tiempo: 11´Tomás Sandoval por Nicolás Leguizamón (C), 12´ Ángel González por Fernando Núñez (GC), 15´ Iván Ramírez por Fabián Henríquez (GC), 25´ Osmar Leguizamón por Gabriel Ávalos (GC), 26´Gonzalo Bueno por Leonardo Heredia (C), 32´ Adrián Bastia por Franco Zuculini (C).

Amonestados: en el primer tiempo: 6´Gustavo Toledo (C), 11´Erik Godoy (C), 31´Fabian Henríquez (GC) y 39´Marcelo Estigarribia (C).

Expulsados: no hubo.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.

Árbitro: Diego Abal.