Previa N.Chicago - Olimpo: "de Tercera" o "de Cuarta"

Nueva Chicago viene de fecha libre, antes de ganar su segundo partido 1-0 ante Guillermo Brown en Puerto Madryn, logrando puntaje ideal.

Olimpo ganó 2-1 ante Ferro en Bahía, y así torció el destino iniciado en las primeras dos fechas donde no obtuvo puntos, y lo hizo con un cambio de concepto: el que pone la pierna más firme domina el mediocampo. Sus jugadores están en un curso acelerado de B Nacional, que en la teoría flaqueada pero eximieron en las prácticas obligatorias.

Nuevos 'Toritos de Mataderos':

El arquero Agustín Silva del Pincha , en defensa Jonathan Fleita de Unión, Diego Martínez, Martín Mariocchi de All Boys, en el medio Arnaldo 'Pitu' González, y Esteban Orfano ex Aldosivi, Axel Juárez, Almir Soto Maldonado, Adrián Scifo y Nicolás Lamastra, los delanteros Nicolás Franco y Juan Ignacio Sanchez Sotelo. Su DT, el ex Olimpo al que ascendió a primera, Walter Perazzo, suele rotar poco sus jugadores a los que ha ido ensamblando en un juego bien diagramado y construído en ahogar al rival e imprimirle un ataque buscando efectividad.

Menos Aurinegros

Darío Bonjour no podrá contar por un tiempo algo largo con tres hombres: Martín Ferreyra (suspendido 5 fechas), Raúl Iberbia (desgarro, tres fechas) y Renzo Ramírez (distensión, 3 fechas). Animado por el triunfo de local pretendía afirmarlo con Ferreyra e Iberbia, dos de los hombres con los que no cuenta, pero la idea es la misma, con otros actores.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 7 ENFRENTAMIENTOS OFICIALES N.CHICAGO OLIMPO EMPATES 1 2 5

Con un historial parejo en ambas categorías y realidades diferentes, dos conocidos que aparecen como una incógnita en un horario para madrugadores pero que permite tener el protagonismo de ser en domingo, y además apto para estrenarlo. Propuesta interesante de pronóstico incierto, con dos rivales que intentan jugar al fútbol, de dos DT que trabajaron juntos en Olimpo (en diferentes categorías) y ya conocen como piensa cada uno.

FICHA DEL PARTIDO:

Nacional B Cuarta fecha

Domingo 24 de Septiembre de 2018

Horario: 10:00 hs

Estadio: Estadio Nueva Chicago

Árbitro: Pedro Argañaraz

Emite: TyC Sports Play

Probables formaciones

Fuentes: aurinegro.com.ar, Lu2 , La Nueva y NDO.