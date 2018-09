Los últimos enfrentamientos de Boca y River, en La Ribera

Boca y River se enfrentaron en numerosas ocasiones, desde el principio del profesionalismo allá por 1931, hasta ahora. Los últimos clásicos en el mítico estadio de Boca, el Alberto J Armando, fueron parejos, muy parejos. Contando desde el 2015 hasta el presente, los últimos tres enfrentamientos, fueron: una victoria para el Xeneize, una para River y otro partido terminó en tablas.

El partido más antiguo de estos tres fue en el año 2015, fecha 11 de aquel campeonato. El Xeneize sacó chapa por sobre el conjunto de Núñez y le ganó por dos tantos a cero. Los goles los convirtieron dos jugadores que estarán hoy: Cristian Pavón, titular esta tarde, al minuto 84 de juego y Pablo Pérez, suplente por cansancio, decretó el 2 a 0 a los 86 minutos.

El empate fue un partido de esos que quedan en el olvido, de los que rezas que hoy no se den. La emoción no fue la amiga de ese día y el resultado fue un aburrido 0 a 0, fue por la fecha 12 del campeonato, los Superclásicos son partidos esperados por todo el mundo, y cuando ambos equipos no marcan, se vuelve una decepción, para el hincha, como para el espectador de otro equipo.

El último partido que disputaron ambos en la cancha del Xeneize, fue una victoria por 3 a 1 del equipo visitante. Boca no logró un buen juego en su cancha y River se impuso por un resultado abultado. Los goles del conjunto Millonario los hicieron Gonzalo Martínez, titular esta tarde, a los 14 minutos, Lucas Alario a los 24 y Sebastián Driussi a los 90, -ambos jugadores se fueron a jugar a Europa-. Por el lado de Boca, descontó Fernando Gago, cuando el partido aún estaba 2 a 0 y le daba vida al actual bicampeón del fútbol argentino.

Esta tarde se escribirá una nueva página de los Superclásicos, donde esperemos que el fútbol triunfe.