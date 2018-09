Schelotto: "Fue un partido trabado"

Luego de la derrota sufrida por 2-0 ante River en el Superclásico, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y se refirió a las sensaciones que dejó el resultado.

"Fue un partido trabado, luchado, con poco juego. River nos esperó y lo definió con la volea de Martínez y el disparo de Scocco, pero fue parejo. Nosotros intentamos merecer el empate en el comienzo del segundo tiempo, los primeros veinte minutos del segundo tiempo fueron buenos, pero vino el gol de Scocco", reflexionó el DT Xeneize.

"El golpe anímico del segundo gol nos pegó"

Siguiendo con los detalles del partido, Guillermo aclaró la diferencia entre las efectividades de los equipos: "En el juego, tanto River como Boca no pudieron imponerse al rival. La diferencia fue que la volea del Pity fue adentro y la de Benedetto fue afuera. Lo del árbitro se terminó dentro de la cancha, no hay que buscar un culpable".

También el entrenador del azul y oro habló de la posibilidad de que el equipo pudo haber empatado el encuentro: "Por momentos nosotros intentamos jugar y River se defendió bien. Ellos salían rápido pero sin llegarnos. En los primeros 20 minutos del segundo tiempo, Boca mereció el empate y justo apareció el disparo de Scocco. Fue mérito del rival no dejarnos tener ese desempeño a lo largo de todo el partido".

Otro de los puntos que se le mencionó al Mellizo y del cual no ahondó mucho, fue el tema Gago. "De Gago no tengo nada que decir, es un futbolista más. Tengo una relación excelente con él. Se fue ayer a la mañana de la concentración, no a la noche. No tengo que decir nada más, el resto lo dijeron los periodistas".

Para culminar la rueda de prensa, y ya pensando en lo que viene, Barros Schelotto manifestó: "Hoy vemos todo negativo por el resultado, pero hay que hacer un análisis de todo. El resultado de hoy es malo, el de Cruzeiro te da esperanzas, pero hay que analizar todo, tenemos tiempo y jugadores para mejorar y volver al triunfo en el próximo partido".