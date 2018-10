Tevez: “Hoy nos ganaron bien”

Luego que el equipo xeneize cayera por 2-0 en La Bombonera contra su clásico rival de todo la vida, Carlos Tevez dio la cara y dialogó con la prensa: "No hay que buscar excusas. Nos ganaron bien. Tampoco hay que dramatizar tanto. Cuando se pierde un clásico hay que hacerse responsable. Boca es muy grande para quedarse pensando en un clásico. Hay que levantarse", sentenció.

“Lo más importante es recuperarse rápido”

Sin tener una buena performance dentro del campo de juego, es autocrítico y evalúa en lo grupo, “El Apache”, que se debe hacer cuando se pierde de esta manera: "Se puede rescatar de positivo. Se hace la autocrítica cuando no encontramos el juego que queremos. Hoy cada uno se va con esta amargura. Lo más importante es estar enfocado en lo que viene".

Por otro lado, “El Apache” reconoció que el resultado fue justo y evitó referirse al árbitro: "Los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha. Se pueden discutir un montón de cosas, pero creo que nos ganaron bien. No volví a mirar las jugadas, pero dentro de la cancha me pareció que fueron penal. Tampoco hay que dramatizar tanto”.

“Quiero salir tricampeón”

Además fue consultado por cómo vio al rival en el partido: "No me acuerdo que hayan llegado al arco. Tuvieron dos pelotas ahí picando y la metieron, pero después en juego fue parejo". Por último, cuando le preguntaron si River lo había ganado con carácter, como había hablado Pratto antes del clásico, dijo que no: "Ya dije cómo ganaron... fueron dos pelotas que quedaron ahí y la metieron".