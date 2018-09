Troglio: "El resultado no fue acorde a lo que pasó en el juego, no nos patearon al arco"

Gimnasia de La Plata repartió puntos con Rosario Central en un cotejo que finalizó igualado en uno en el Juan Carmelo Zerillo. El conjunto local mereció algo más que su rival ya que plasmó en el campo de juego mayores méritos para llevarse el triunfo.

Finalizado el encuentro, Pedro Troglio dialogó ante los medios en conferencia de prensa y manifestó: "El resultado no fue acorde a lo que pasó en el juego. No nos patearon al arco, pero bueno. Hicimos 90 minutos increíbles, el equipo dejó el alma. Me voy satisfecho por lo que hizo el equipo" afirmó el DT y añadió: "Yo no tengo que condenar jugadores, tengo que salvarlos y recuperarlos".

Tras el pitido final de Fernando Espinoza, el técnico del Tripero se cruzó de palabras con un plateista Mens Sana. Respecto a este hecho el estratega nacido en Luján declaró: "Gimnasia no necesita de boludos, sino de gente que sume y apoye. Lo más justo hubiese sido la victoria . Enfrentamos a un gran rival y sólo nos llegaron de pelota parada".

Sobre el final sintetizó: "Siempre tuvimos la sensación de poder ganarlo y es producto de cómo lo hicieron los jugadores". Además enfatizó: "Cuando van pasando los minutos de juego, el jugador se va cansando. Rosario Central metió manos de contención y eso nos frenó pero siempre estuvo la sensación de que podíamos ganarlo". Estas palabras dejan en claro que Troglio se fue satisfecho con el rendimiento de su equipo.

Ya en el cierre de la conferencia ante los medios, el ex jugador de la Lazio habló respecto al duelo ante Boca por Copa Argentina que se va a disputar en el Mario Alberto Kempes: "La intención es ir con lo mejor el jueves para poder ganar. Es un rival durísimo pero hay que jugarlo en la cancha y once contra once. Estamos jugándonos partidos que son finales, no estás cómodo en los promedios. Cada punto perdido o ganado es una presión y se siente en el físico".