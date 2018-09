Gallardo: ''El equipo tuvo templanza para manejar los momentos difíciles''

River volvió a demostrar la casta de los partidos importantes y en está oportunidad venció por 2-0 a Boca en La Bombonera, en el marco de la sexta jornada de la Superliga Argentina 2018/19, en una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino. Los goles del Millonario fueron anotados por Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco.

Los momentos más destacados del encuentro

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con los medios y resaltó la actitud que tuvo el equipo para disputar un partido de esta envergadura: "La diferencia está en el marcador, los partidos se ganan con goles. Si es por el juego, nosotros hicimos el gol tempranamente y no sufrimos, eso es lo importante. Era normal que Boca se viniera en el comienzo del segundo tiempo. El equipo respondió bien. La diferencia, más allá de los goles, fue la templanza que tuvo el equipo para manejar los momentos difíciles. No hubo una gran superioridad por parte de alguno de los dos equipos, pero nosotros nos manejamos con confianza".

''Si jugábamos con determinación en campo de ellos, sabía que podíamos ganarlo''

También, hizo un análisis entre el primer tiempo y la segunda etapa que disputaron sus dirigidos: "Si jugábamos con determinación en campo de ellos para quitarles la pelota, sabía que podíamos ganarlo. Justamente así nació el gol del Pity en el primer tiempo. Después no nos llegaron con peligro. Pasamos un primer tiempo tranquilo. En el segundo tiempo, en su cancha y con su gente, se vinieron y llegaron, pero duró diez minutos eso. Después vino el gol de Scocco y el partido se cerró. Tuvieron un tiro en el travesaño y la tapada de Armani, pero fue en el final del partido".

''El inicio del segundo tiempo, ellos podrían haberse acercado al empate, pero ese esfuerzo no tuvo continuidad. Cuando no tuvimos la pelota, el equipo demostró templanza para pasar esos sofocones. El gol de Nacho los terminó de derribar. Nosotros controlamos el partido sin sobresaltos. Estoy contento porque venimos jugando partidos importantes y la cabeza no decae. Es una alegría haber ganado en la cancha de Boca. En el segundo gol, a ellos mentalmente los dejó atareados", destacó Gallardo.

Para cerrar, mencionó el gran nivel que tuvo el equipo en general: ''El equipo, en toda su condición y plenitud, volvió a decir presente en un partido importante. Muchos chicos debutaron en un Superclásico. El equipo respondió con personalidad, plantándose. Individualmente hubo niveles muy buenos. Hoy nos sostuvo el equipo''.