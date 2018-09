Pity Martínez: ''Es importante quedar en la historia de este club''

River logró otro triunfo resonante en un partido importante, tras ganarle por 2-0 a Boca en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Superliga 2018/19, en una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino.

Gonzalo Pity Martínez, autor del primer gol del encuentro para el Millonario, habló con la prensa tras el partido y se mostró feliz por un nuevo éxito ante el clásico rival: "Es importante siempre quedar en la historia de este club con lo grande que es. Feliz. Estos partidos me gustan. Los quiero jugar siempre. Por más que me duela algo. Me producen algo lindo. Responderle a la gente de River. Sacamos el pecho acá".

''Voy a trabajar para recuperarme rápido y estar al cien por ciento''

Por otra parte, se refirió a la lesión que lo obligó a retirarse del terreno de juego y anticipó que hará todo lo posible para estar en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Independiente: "Estaba bien. No había sentido nada. Estaba diez puntos. Me toca Barrios, se me mueve la pierna y sentí una molestia. Me seguía molestando. El lunes me hago estudios. Creo que voy a llegar contra Independiente. Voy a trabajar para recuperarme rápido y estar al cien por ciento".

También tuvo tiempo para comparar el gol de esta tarde con el que había hecho el año pasado frente al mismo rival: "Esta jugada fue un rechazo y me quedó justa. En la anterior, una elaborada. Pero fueron parecidas. Había que seguir escribiendo la historia, renovar la página y se me dio la posibilidad de marcar".

Para cerrar, le dejó un mensaje a los que aún dudan de sus actuaciones con la camiseta de River: ''Tengo la suerte de jugar muchos partidos. Parece que a la gente no le alcanza. Estoy muy agradecido a la gente que me banca y está a mi lado. Algunos te miran de reojo y no es lindo. Estoy bien. Y en esta clase de partidos quedo marcado para la historia. Mi hija los verá. A la gente que duda, que siga teniendo confianza. Cuando hay partidos importantes, doy todo por esta camiseta. Sigo creciendo. Me entreno al máximo para rendir. Somos seres humanos".