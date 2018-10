Nacho se pone "Rojo" de alegría

En las horas previas al encuentro frente a Lanús, Gallardo se enteró de una buena noticia y de cara al compromiso importante del próximo martes contra el equipo de Avellaneda. Se trata de "Nacho" Fernández, quien ya está en condiciones para volver a las canchas en el cotejo por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El mediocampista dejó atrás una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda, la lesión se produjo en el espectáculo con San Lorenzo por la cuarta fecha de la presente Superliga y estuvo inactivo por un tiempo largo hasta que se perdió el clásico en La Bombonera con Boca.

Sin dudas, el ex Gimnasia, ya se encuentra en óptimas condiciones y se prepara para retornar a las canchas dentro de cuatro días en el Monumental. Por eso, el ex Temperley, se perfila para reemplazar en la mitad de cancha a Martínez, quien será esperado hasta último momento y analizar como se siente de su dolencia.

Todavía resta esperar la evolución del "Pity" y es la principal incógnita en la mitad de cancha. En caso de no llegar en condiciones, la zona ofensiva estará compuesta con: Fernández, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios y si el ex Huracán no es de la partida su reemplazo será Juan Fernando Quintero

Desde este sábado, en el ambiente de River, ya se encuentra enfocado en el duelo ante el elenco dirigido por Ariel Holan y asegurar el pase a la semifinales.