Gallardo: ''Me voy contento''

A pesar de jugar con una formación alternativa, River demostró un gran nivel y goleó por 5-1 a Lanús en condición de visitante, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Superliga Argentina 2018/19. Ignacio Scocco, Santiago Sosa, Luciano Lollo, Nicolás de la Cruz y Exequiel Palacios marcaron los goles Millonarios.

Los goles del encuentro

El técnico Marcelo Gallardo, dialogó con los medios tras el triunfo y tuvo tiempo para hacer un breve análisis del encuentro: "Hicimos un buen segundo tiempo, el primero estuvo muy disputado y fue parejo, nos acomodamos en los últimos diez minutos, momento en el que empezamos a hacer pie en el partido. En el segundo tiempo jugamos con otra decisión, con otra postura, más directo y con buenas combinaciones. A pesar de que empezamos perdiendo, no perdimos el foco".

"Hubo goles muy lindos y eso es para rescatar, fueron goles de muy buena construcción. Me voy contento porque redondeamos un buen triunfo con un rival difícil y en su cancha. Esto nos pone bien para lo que viene. Esperemos que esta buena energía pueda continuar el martes en nuestra cancha y con nuestra gente, en un partido muy difícil también", destacó el Muñeco.

''El equipo continuamente muestra virtudes, lo que viene demostrando hace tiempo''

Por otra parte, valoró la actuación de los jugadores que no son habitualmente titulares: "El equipo continuamente muestra virtudes, lo viene demostrando hace tiempo. Más allá del cambio de nombres, hubo una buena muestra de los jugadores que no vienen teniendo mucha continuidad. Demostraron estar a disposición para poder rendir. El espíritu no se resiente y eso es muy bueno".

Para cerrar, como en varias oportunidades volvió a elogiar a sus dirigidos desde lo humano: "Hay un valor grupal y humano muy bueno que le hace bien a la causa. Creo que son satisfacciones, esto es una consecuencia de lo que se viene haciendo. Las respuestas están dentro y fuera de la cancha. Es importante que estemos como estuvimos hoy, más allá de los nombres hay un grupo que se respalda y eso es bueno".