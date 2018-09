Así llega Defensa y Justicia ante Godoy Cruz

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece visita a Godoy Cruz tras conseguir el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana, al vencer a Banfield 2-0 el pasado jueves. La Verde amarela aprovechó cada momento que tuvo en el partido, apostó por disputar el balón en el mediocampo y por contragolpes efectivos.

En cuanto a la Superliga, su última victoria de visitante fue en la quinta fecha ante Rosario Central, por la mínima diferencia.

Contra el Expreso, en diciembre pasado, Defensa y Justicia sufrió pero se impuso por 3-2 en un partidazo en el que sumó su cuarta victoria al hilo para la temporada 2017/2018.

Los primeros dos goles los marcó Nicolás Fernández. Descontó Ángel González para el Tomba y lo igualó Marcelo Correa a los 73 minutos. A menos de 10 minutos de aquel empate, un centro sobre el área para Defensa y Justicia fue desviado erróneamente por Luciano Abecasis, por lo que los bonaerenses se quedaron con el triunfo.



Para que esta vez la historia no se repita, Diego Dabove tomará recaudos y ya preparada cambios.

Por su parte, Sebastián Beccacece desde que llegó al club tiene la idea de darle continuidad a la primera gestión. "Tratamos de ser un equipo con varias herramientas, antes no nos movíamos del 3-5-2 y hoy ya vamos usando varios esquemas", remarcó tras la victoria versus Banfield. Aún no confirmó los once que saldrán a la cancha.

El equipo mendocino viene de caer ante Colón 3 a 1 y se ubica octavo en la tabla (10 puntos). Mientras que el Halcón, está 9º a un punto del Tomba.

El mediocampista Ignacio Aliseda sostuvo en la previa: "Ellos son fuertes de local pero nosotros venimos con un gran envión anímico, creo que va ser un gran partido".

Lista de concentrados:

Avellaneda, Nicolás.

Unsain, Ezequiel.

Almeida, Christian.

Barboza, Alexander.

Bareiro, Mariano.

Delgado, Rafael.

González, Julio.

Martínez, Lisandro.

Blanco, Domingo.

Cerro, Francisco.

Miranda, Leonel.

Rojas, Matías.

Togni, Gastón.

Aliseda, Ignacio.

Fernández, Nicolás.

Larrondo, Marcelo.

Rius, Ciro.

Tévez, Mauricio.