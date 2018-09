Una certeza en el arco

Uno de los refuerzos más prometedores del último mercado de pases fue en el arco. Augusto Batalla, arquero campeón en la Selección Argentina Sub 20, titular de River Plate entre 2016 y 2017 (ganador de tres títulos) y de buen paso por Atlético Tucumán en el primer semestre de 2018, se sumó a Victoria para continuar con ritmo en Primera División. Cristian Ledesma le cedió el lugar en la tercera fecha, desplazando a Gonzalo Marinelli. No obstante, Batalla iba a tener un estreno de terror en el Matador, contra San Martín de San Juan, con responsabilidad en el primer gol del Verdinegro, al descongar mal un centro (fue gol de Martín Bravo), un partido que terminaría 2-2. A pesar de este mal debut, el ex River se fue afianzando en el puesto en las jornadas siguientes y ahora es el jugador más regular de este equipo irregular.

Los padecimientos defensivos siguen siendo un karma para Tigre, que es uno de los equipos más goleados de la Superliga en estas primeras 7 fechas (11 tantos encajados). Sin embargo, hay que resaltar la labor de Batalla, que viene de tener actuaciones individuales más que contundentes: ante Huracán, en Victoria, le contuvo un penal a Andrés Chávez, con una respuesta certera a su palo derecho, a puro reflejo (un arquero de Tigre no contenía un remate desde los 12 pasos, desde Javi García ante Aldosivi, en 2016), aunque no pudo evitar la caída de su equipo (0-2) que significó el adiós del Lobo Ledesma. Y en la fecha pasada, contra Independiente en Avellaneda, volvió a lucirse con la pena máxima: esta vez, le negó el grito a Gonzalo Verón. Más tarde, tuvo otras atajadas impecables (cabezazos de Asís y Gigliotti que pedían red). Esta vez sí sirvió, ya que el cuadro de Chimi Blengio se trajo un punto del Libertadores de América. Atajar dos penales en dos fechas consecutivas no se ve con frecuencia.

Más allá de los penales, el guardameta se está ganando los primeros aplausos por su dedicación y esfuerzo para ganarse el puesto fecha a fecha. Aún con la incertidumbre de quién será el próximo entrenador y de la defensa todavía no está consolidada del todo (ni los laterales ni la zaga central; todos puestos sin dueño determinante), la certidumbre se encuentra bajo los tres palos. Tigre adquirió a un arquero joven, que ha cometido errores en el pasado (mucha exposición en su paso por el Millonario) pero cuyas cualidades con innegables y ya las está demostrando.