Volvió a sonreír con buena efectividad

Al caer la noche en la Argentina, Boca Juniors jugó por la séptima fecha contra Colón de Santa Fe, donde hubo un condimento esporádico, el clima, donde de igual manera se pudo jugar con normalidad gracias al sistema de drenaje que tiene el campo de juego del Xeneize.

El partido dio comienzo a partir de las 20 horas, donde Boca se notó que dio vuelta la página en cuanto a las derrotas, ya que en sus inicios suministró bien la posición del balón y juego, en cuanto a los pases.

Demostrando una buena actitud y táctica dentro del área de Colón, el auriazul pudo conseguir la primera preeminencia. Llegó a los 16 minutos de juego, partiendo de una pelota parada desde la izquierda, la cual entró por los aires del área rival para llegar a los más profundo y encontrarse con los pies de Lisandro Magallán para mandarla al fondo de la red y poner el 1-0.

¡Así fue el gol de Magallán para el 1-0 parcial ante Colón! pic.twitter.com/OZ2ukqI8UI — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 30 de septiembre de 2018

El encuentro no cambió de ritmo por el gol Xeneize, porque el elenco santafesino no dejó de buscar el tanto que lo llevará al empate teniendo buenos ataques. Colón tuvo buen juego donde preocupó a los dirigidos de Barros Schelotto, quienes tuvieron a un arquero tan criticado pero tan despierto en este encuentro debido a que tuvo sus buenas acciones.

Agustín Rossi en esta noche de domingo no será criticado en un 100% porque en la primera parte, le supo tapar varios disparos a los jugadores de Colón para no dejar caer su valla. Rossi quien siempre fue planteado como un guardameta que “le queda grande” el arco Xeneize, esta noche fue revitalizado con los aplausos de los fanáticos presente en la Bombonera para reconocer el buen juego empleado pese al gol que le convirtieron.

Foto: Prensa Boca Juniors

Pese al ataque del Sabalero, Boca no cesó su presión y su embestida para llegar a pluralizar el resultado del partido, dicho objetivo se logró por parte de los de la ribera para ponerse 2-0. A los 33 minutos partiendo desde una jugada de pase y que quiso terminar con una individualidad de Sebastián Villa para gol, no pudo ser porque a dicho jugador le convirtieron infracción en el área, el arquero de Colón, por lo que el árbitro dictaminó penal, el cual fue ejecutado por Mauro Zárate y quien desde los doce pasó mandó la pelota al fondo de la red.

De esta manera Boca se fue al descanso con un juego que no llenaba el vacío de las dudas pero con mejor efectividad que el ataque del rival.

¡El gol de Mauro Zárate para aumentar la ventaja ante Colón! #VamosBoca pic.twitter.com/jun2mZOU8p — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 30 de septiembre de 2018

Un complemento de guerrilleros, donde se sentenció la victoria

Para el segundo tiempo, no hubo mucho más de lo que se vio en los primeros 45 minutos. El elenco azul y oro estuvo a la altura para mantener la ventaja conseguida con la misma ventaja.

En los últimos 45, Colón no pudo repetir el mismo ritmo de ataque que empleo antes del descanso. Eso no significa que a Boca no le costase el partido y la defensa tuviera que estar atenta.

Eso si, en esta segunda parte se vieron más las falta que en el anterior tiempo, las cuestiones parecían tomar un color más picante.

Aún así no aflojó el equipo de los mellizos para buscar finiquitar la victoria. Y lo hizo. A los 35´de la segunda parte, ya había entrado Carlos Tevez por Mauro Zárate, quien en una buena jugada de pase jugó una individualidad que le sirvió para disparar desde fuera del área donde pudo depositar en el palo mas lejano del arquero la pelota que decía en el momento que Boca Juniors estaba ganando por 3-0.

Quedando menos de 10 minutos por jugar y con la victoria en el bolsillo, el Xeneize aflojó una vez más la defensa para que Colón de Santa Fe pudiera entrar al área y anotar el descuento, pese al buen reconocimiento de Rossi.

De esta manera Boca, cumpliendo con algunas expectativas pero dejando algunas interrogantes para el encuentro del martes, se pudo imponer por 3 a 1 ante el conjunto santafesino. Es así como se mantiene en la lucha de arriba con 13 puntos.