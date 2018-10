Scaloni: "La idea es que la mayoría de los convocados jueguen un partido"

Con la mira ya puesta en la segunda tanda de partidos como entrenador interino de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló con los medios sobre las nuevas convocatorias, los nombres ausentes y sobre cómo encarará el clásico sudamericano ante Brasil.

En cuanto a los convocados y los posibles equipos que utilizará en la gira, el técnico de la albiceleste señaló que la idea es similar a la de los choques ante Guatemala y Colombia, por lo que intentará que todos los jugadores sumen minutos.

"La idea es hacer lo mismo que hicimos en la gira anterior, que juegue un arquero diferente cada partido. Lo que no sabemos es quién jugará primero. Los chicos que vienen del fútbol argentino llegarán medio justos porque vamos a jugar un jueves, tienen un día menos de recuperación. La idea es que la mayoría de los convocados jueguen un partido", señaló Scaloni.

"En mi cabeza no está planteado nada más adelante de estos seis partidos"

Una de las noticias luego de que se diera a conocer los convocados fue el regreso de Nicolás Otamendi, uno de los pocos nombres que fueron parte del último Mundial de Rusia. El técnico reconoció que habló en con el defensor del Manchester City y remarcó lo valioso que es para el seleccionado. Mientras que reconoció que habló con Banega y Di María y les explicó que su intención era seguir viendo a los jugadores que vienen siendo convocados.

Además, Scaloni afirmó en conferencia que no habló con Sergio Agüero y que si lo hizo con Lionel Messi. "Solo hablamos de esta convocatoria, no es que hablamos de lo que pueda pasar dentro de un tiempo. Hablamos del presente y de cómo jugó el equipo, porque él ve todo, pero no más allá de eso. En mi cabeza no está planteado nada más adelante de estos seis partidos, entonces no tocamos otro tema", afirmó.

"Con Messi solo hablamos de esta convocatoria, no es que hablamos de lo que pueda pasar dentro de un tiempo"

Por otra parte, ya haciendo foco en el clásico sudamericano ante Brasil, Scaloni reconoció la importancia del choque pero aseguró que el objetivo de su interinato sigue estando más allá del resultado.

"Sabemos lo que significa enfrentar a un rival tan fuerte como Brasil. Seguramente haremos un gran partido. Siempre dije que lo más importante no es el resultado sino el funcionamiento. Quiero un equipo con ganas", dijo el técnico argentino.

La conferencia de prensa de Lionel Scaloni