Soldano: "La gente empuja"

Franco Soldano, figura de Unión de Santa Fe en el partido con Gimnasia y Esgrima de La Plata, se mostró contento con la victoria y con el rendimiento del equipo, dejó en claro que el marcador fue merecido, pero también comentó que todavía tienen que corregir cosas.

Luego del triunfo ante el Lobo por 1 a 0, el delantero del Tatengue declaró que sueña con un Unión protagonista de la Superliga: “Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra localía y comenzar a sacar más puntos de visitante lo que nos fortalecería en la pelea de arriba”. Cabe aclarar, que con la victoria de este domingo, acumula 12 puntos y se encuentra séptimo en las posiciones.

El ex Unión de Sunchales agregó sobre lo que significa haber ganado sin jugar bien: “Vamos haciendo pruebas y dando muestras que somos un equipo maduro. Supimos que de galera y bastón no lo íbamos a ganar y nos pusimos el overol, muestra una virtud del equipo. Fuimos sacrificados y ordenados y pudimos mantener el cero en nuestro arco que era muy importante para nosotros”.

Por último, Soldano manifestó en cuanto a la racha positiva que están teniendo en el 15 de Abril: “No creo que sea una racha, sino una fortaleza como institución. Empezamos una relación con la gente, que no se desespera cuando no salen las cosas. No se desespera, empuja. A algunos equipos les pesa jugar de local por el nerviosismo de la gente, pero nosotros cuando estamos en un momento de dudas la gente empuja”.