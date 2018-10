Madelón: "Unión tuvo temple, compostura y orden"

Con una formación titular, Unión demostró un pobre nivel pero venció por 1-0 a Gimnasia en condición de local, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Superliga Argentina 2018/19. Diego Zabala marcó el único tanto del partido.

El técnico Leonardo Madelón, dialogó con los medios tras el triunfo y tuvo tiempo para hacer un rápido análisis del partido: “Sin dudas que fue una gran batalla deportiva. Luego del partido hablé con Pedro Troglio y coincidimos en que se jugó como una final. Fue una victoria muy importante porque se logró contra un rival directo por los promedios”.

Destacó el Francés las virtudes que lo llevaron a su equipo a cosechar un nuevo triunfo en casa: “Unión tuvo temple, compostura y orden. Le ganó a un rival que venía de una importante victoria por Copa Argentina ante Boca. Queremos pelear arriba y mantener el invicto en casa. Hubo muchas cosas positivas para destacar, ya que le ganamos a un rival de fuste. Si Gimnasia ganaba también quizás estaba bien. El partido fue muy parejo y nos sacamos de encima un partido muy duro”.

Por otra parte, dejó su visión de lo que produce su equipo en las partes finales de los partidos: “En los segundos tiempos avasallamos a los rivales pero esta vez no sucedió eso. En el primer tiempo ofrecimos muy poquito y por eso valoro mucho este resultado, porque a falta de juego mostramos temple y capacidad para defender un resultado”.

Para cerrar, dijo: “Quisimos jugar y nos metimos en lo que proponía Gimnasia. No trabajamos bien en bloques, la línea defensiva estaba muy partida. No trabajamos a lo ancho y estuvimos lejos de cansarle las piernas a Gimnasia. Con el gol me tranquilicé un poco debido a que no estábamos haciendo un buen partido. Unión sacó adelante un partido ante un rival durísimo y por eso son muy importantes estos tres puntos”.