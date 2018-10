Civelli: "Nosotros no bajamos los brazos"

El central del Taladro atribuyó el empate de su equipo a que nunca bajaron los brazos y que en nuestro fútbol es muy difícil poder remontar un partido cuando te convierten el primer gol. También hizo hincapié en que gracias a la actitud del segundo tiempo pudieron alcanzar la igualdad y llevarse un punto hacia al sur. “Creo que en la primera parte tuvimos 3 o 4 situaciones claras como para abrir el partido y siempre en este fútbol cuando te hacen el primer gol es difícil volver y nosotros no bajamos los brazos.”

También alzó la voz Jesús Dátolo, otro de los futbolistas experimentados del equipo de Julio César Falcioni que en este partido ingresó en el segundo tiempo por Enzo Kalinski, que se mostró conforme por el empate conseguido pero admite que fueron en busca de los 3 puntos luego de la eliminación en Copa Sudamericana en manos de Defensa y Justicia. “Veníamos a buscar los 3 puntos pero bueno encontramos un equipo difícil, nosotros jugamos bien merecíamos llevarnos algo de acá por suerte sobre el final llego el empate.”

El último en dar declaraciones fue Adrián Calello que fue el autor del gol del empate luego de que un centro del juvenil López que quedó bollando en el punto del penal y el volante ex huracán no perdonó y ajustició al arquero Arce. “Me tenía fe, sabíamos que estábamos en obligación de salir a buscar el empate y bueno me metí adentro del área, creo que todo el equipo lo busco y creo que fue merecido.” Al igual que su compañero Dátolo, se manifestó golpeado por la eliminación en la semana como local y que era imperioso levantar la cabeza. “Fue un golpe duro realmente, por eso te digo que cuando uno viene de un golpe duro quizás lo bajonea y bueno jugamos 4 días después y era importante hoy no bajar los brazos y demostrar carácter, creo que el equipo carácter ha demostrado y contra defensa creo que hemos hecho un partido de igual a igual perdimos por un gol de pelota parada, son cosas del fútbol, nos equivocamos nosotros. Son cosas para seguramente el día de mañana aprender y mejorar.”

Con este empate, el taladro alcanzó los 9 puntos y se encuentra a 10 del líder Racing y a 2 de Vélez que es el último que está ingresando a copas internacionales. Ahora el conjunto banfileño deberá recibir a San Lorenzo el domingo a las 11 de la mañana por la fecha número 8 de la SuperLiga Argentina.