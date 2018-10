Pronóstico reservado

Tras la derrota sufrida frente a Colón y después de la mala noche hace una fecha atrás, llegaba el momento donde el mundo Godoy Cruz quería volver al triunfo contra el Halcón y volvió a tropezar en una mala tarde-noche del bodeguero. ¿Qué cambió con respecto al subcampeonato? es la gran pregunta en este presente del conjunto de Diego Dabove, seguramente extraña a su generador de juego en la mitad de cancha donde es tierra de nadie, porque Pol Fernández fue vendido en el mercado de pases anterior y el mediocampista de contención Juan Andrada se está recuperando de una lesión.

Anoche, Dabove ubicó a Jalil Elías de cinco acompañado de Agustín Manzur e Iván Ramírez formando la zona de gestación. Ramírez todavía no termina de convencer y le está costando adaptarse al fútbol argentino, mismo caso para Osmar Leguizamón, quien de estar en el once pasó a tener minutos en reserva, ambos paraguayos están sufriendo el cambio de liga.

Mismos casos de los otros refuerzos: Diego Sosa y Gabriel Ávalos que todavía no terminan de explotar, sin contar quienes no tuvieron minutos en esta Superliga: Joaquín Varela y Andrés Mehring. Sin embargo ante la baja sufrida de Fernández llegó "Súper" Ramírez como su reemplazante y el ex Libertad todavía no logra despegar su juego que lo vio ser la gran promesa del fútbol guaraní.

Por otro lado, los que quedaron del torneo pasado. Al Tomba se lo caracterizó por proyectar bien los laterales en ataque y las trepadas de Luciano Abecasis por derecha y Fabrizio Angileri por la banda izquierda, los rivales de turno ya tomaron nota y taparon sus proyecciones. Primero fue el Sabalero y ayer fue el conjunto de Varela donde sus extremos Gastón Togni y Ciro Rius se esforzaban para el marcaje del ex lateral de River y el "Turquito".

Otra de las principales características fue tener al goleador del certamen y en nueve fechas disputadas Santiago García solo tiene un gol en su cuenta personal y fue en la jornada tres contra Newells, Elías es el encargado de asistir al delantero uruguayo y el mediocampista mixto todavía no encuentra su socio ideal en el terreno de juego.

El entrenador tombino mueve piezas y está en búsqueda de la base donde a comparación de la Superliga pasada, el once salía de memoria y hay material de sobra para mejorar de cara al futuro cercano.