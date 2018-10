¡Entre los cuatro mejores!

La noche en el Monumental comenzó con la presión de River ahogando la salida en el fondo de Independiente y en los primeros minutos de juego era todo friccionado. El más inquieto era Ignacio Scocco, quien estaba trayendo un dolor de cabeza para la defensa del equipo de Avellaneda. Sin embargo no habían demasiadas llegadas claras a los arcos y esperaba al error del rival, el conjunto de Marcelo Gallardo no podía encontrar la forma de romper, los cinco defensores en la visita y salvo algún pivoteo de los tres delanteros de arriba para liberar huecos no era un buen primer tiempo del Millonario.

La única ocasión en esa etapa inicial fue un cabezazo de Martín Benítez después de un centro cerrado de Maximiliano Meza y en dos tiempos Franco Armani le ahogó el grito al mediocampista visitante. Anderson Daronco marcó el cierre de ese primer tiempo donde empezó vibrante al ritmo del Millonario y con el correr de la noche, el Rojo emparejó el encuentro y se disputó como lo planteó Ariel Holan en la semana.

Por lo tanto el complemento comenzó igual que los primeros cuarenta y cinco minutos. al minuto se lo perdió Emanuel Gigliotti y en la contra encabezada por Rafael Santos Borré asistió de gran manera Scocco y el ex delantero de Newells realizó una diagonal definió de gran manera ante la salida de Martín Campaña para poner el uno a cero parcial. Las chances a los arcos se guardaron para la etapa final y Silvio Romero tuvo el empate donde disparó por arriba del travesaño después de la apertura del marcador, el encuentro se empezó abrir para ambos lados y era piña por piña.

Fue el primer aviso de los comandados por Holan y en velocidad Gigliotti le ganó a Jonatan Maidana, se metió en el área y disparó donde en una floja respuesta de Armani se la dejó servida a Romero y el ex Lanús colocó el empate uno a uno a los nueve minutos de ese segundo tiempo.

Fue un baldazo de agua fría para los soldados de Gallardo y justo en el mejor momento de River llegó el empate parcial del elenco visitante. después de eso "Napoleón" decidió mandar al terreno de juego a Juan Fernando Quintero y así poner una línea de cuatro en la mitad de cancha o con el ingreso del ex Porto adelantado de enganche clásico para hacerse cargo de la zona de creación en los últimos metros.

En la vereda de enfrente, el adiestrador del Rojo metió a la cancha a Juan Sánchez Miño y en el fondo armó una línea de cinco para tratar de aguantar el resultado y cerrar todo. Cuando parecía que el panorama se complicaba "Juanfer" Quintero agarró un rebote y el talentoso colombiano a los 25´ puso el dos a uno que le daba la ventaja en el global. Todo el Monumental fue un delirio porque no era un partido nada sencillo.

Tras la conquista del "cafetero", Gallardo rápidamente llamó a Bruno Zuculini y el ex Racing se paró de doble cinco acompañando a Leonardo Ponzio para colaborar en la marca y el dibujo táctico cambió del 4-3-3 al 4-2-3-1. Por el otro lado, Holan también pateó el tablero dejo atrás el 5-3-2 y decidió incluir a Ezequiel Cerutti para pasar al 4-3-3 y retroceder unos metros a Sánchez Miño por la banda izquierda. Todavía el compromiso no había concluido y a los 40´otro contragolpe encabezado por Nicolás De La Cruz encontró solo por el medio a Santos Borré, quien definió de excelente manera y sorprendió a Campaña, el arquero uruguayo solo se dedicó hacer vista y empezó a sellar el tres a uno.

En tiempo de descuento Nicolás Figal tuvo el descuento y su remate se estrelló en el travesaño. Anderson Daronco, el árbitro de la noche, marcó el final de la jornada y River accedió a la semifinales donde espera su próximo adversario entre Gremio o Atlético Tucumán.

SÍNTESIS

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio (C), Exequiel Palacios; Ignacio Scocco, Lucas Pratto y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo

No ingresaron: Germán Lux, Lucas Martínez Quarta, Camilo Mayada y Rodrigo Mora

Independiente: Martín Campaña (C); Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Alan Franco, Gastón Silva; Martín Benítez, Nicolás Domingo, Francisco Silva, Pablo Hernández, Maximiliano Meza y Silvio Romero. DT: Ariel Holan

No ingresaron: Milton Álvarez, Emanuel Britez, Fernando Gaibor y Brian Romero

Goles: en el segundo tiempo: 2´Ignacio Scocco (R.P),10´Silvio Romero (I), 25´Juan Fernando Quintero (R.P) y 40´Rafael Santos Borré (R.P)

Cambios: en el segundo tiempo: 0´Emanuel Gigliotti por Pablo Hernández (I), 14´Juan Fernando Quintero por Lucas Pratto (R.P),19´ Juan Sánchez Miño por Martín Benítez (I), 20´Francisco Silva(I), 27´Bruno Zuculini por Lucas Pratto (R.P), 28´Nicolás De La Cruz por Ignacio Fernández (R.P),29´Ezequiel Cerutti por Gastón Silva (I)

Amonestados: en el primer tiempo: 4´Nicolás Figal (I),17´Ignacio Scocco (R.P) y 41´Lucas Pratto (R.P), en el segundo tiempo: 34´Bruno Zuculini (R.P)

Expulsados: No hubo

Árbitro: Anderson Daronco -Brasil-

Estadio: Antonio Vespucio Liberti, Monumental