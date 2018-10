Borré se "Copa" con alegrías

Transcurrían 41 minutos del segundo tiempo y en una contra encabezada por Nicolás De La Cruz cedió al medio donde se encontraba Santos Borré y el delantero colombiano liquidó la serie ante el Rojo con un golazo al palo derecho de Martín Campaña. Al ex Atlético Madrid le sienta bien jugar partidos sea la copa que sea y en la presente edición de una nueva Libertadores tiene dos tantos, ambos a los equipos de Avellaneda, el anterior había sido frente a Racing por los octavos de final y en aquel encuentro disputado en el Monumental.

Mientras que en el certamen sudamericano del año pasado, Borré no tuvo mucha participación y no convirtió goles donde disputó dos compromisos jugados con el equipo de Núñez. Por otro lado, el ex Deportivo Cali, también tiene un buen promedio en cotejos por Copa Argentina y en esa competición ya le ha marcado a Central Norte de Salta en la goleada por 7-0 y hasta el momento solamente tiene un grito en ese torneo.

En la edición del año pasado, el "cafetero", le anotó a Instituto siendo su primer gol con la camiseta de River y también en la semifinal con Deportivo Morón donde sentenció el 3-0 final en aquel entonces. Por último en este año en su estadía en el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo lleva treinta compromisos con seis gritos y la mayoría también los ha convertido por la Superliga.

Sin dudas, Gallardo, tiene otro hombre con buen olfato en el área contraria y el ex Villarreal se está ganando un lugar dentro del once ideal.