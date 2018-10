La hora de Echeverría

Parecía que, hasta fin de año, iba a seguir Juan Carlos Blengio como DT interino, ya que los principales candidatos para suceder a Cristian Ledesma (Alfredo Berti y Diego Osella) no pudieron ser convencidos, mientras que los otros nombres que se rumoreaban (Néstor Gorosito, Américo Gallego) no han convencido a la dirigencia. Chimi dirigió el cotejo pasado, el empate sin goles ante Independiente, y dirigió durante toda la semana pensando en el partido de la fecha 8 ante Estudiantes el próximo lunes. No obstante, en estos días y en una operación relámpago, el presidente Ezequiel Melaraña consiguió el reemplazo para el Lobo: Mariano Echeverría.

Echeverría fue compañero de Luna, Morales, Menossi, Fede González, MPG10 y Galmarini.

El Flaco, con solo 37 años, tendrá su primera experiencia como entrenador, siguiendo la línea de DTs jóvenes que han pasado por Tigre en los últimos años (Mauro Camoranesi, Facundo Sava, Ledesma), aunque a diferencia de los anteriores, tiene una identificación enorme con el club: tuvo dos etapas en el Matador, entre 2010 y 2013 y luego entre 2015 y 2017. En ese lapso, disputó 143 partidos y marcó 13 goles, siendo el más importante aquel que le hizo a Millonarios en El Campín de Bogotá para meter a Tigre nada menos que en la final de la Copa Sudamericana 2012. Además, fue clave en la campaña del Clausura de ese año que mantuvo al cuadro de Victoria en la máxima categoría. A pesar de su pasado en Chacarita, al igual que Diego Morales, lo mejor de su carrera fue con la casaca azul francia y rojo bermellón, siendo ovacionado por su nivel en los mejores años de la historia del Club y entrega.

En su carrera pasó por varios equipos, destacándose notablemente en Arsenal de Sarandí (allí ganó la Copa Argentina 2013) y tuvo un paso por Boca Juniors en 2014. Se retiró en Ferro Carril Oeste e inmediatamente tendrá su primer desafío con el buzo de DT, con una meta muy difícil: levantar a un equipo que viene de muchos golpes y hundido en la tabla de promedios, con un triunfo en siete fechas de la Superliga y un futuro que asoma oscuro, aunque nada está sentenciado aún.

El cuerpo técnico del Flaco lo componen sus dos Ayudantes de Campo, Livio Contessotto (lo conoce de su paso por Arsenal, donde era el analista de videos) y Ezequiel Maggiolo (recordado delantero, nacido en el Club y con el cual celebró 49 goles en dos etapas). El Entrenador de Arqueros será Damián Albil (guardameta de Tigre entre 2012 y 2014; atajó en la final de la Sudamericana) y el Preparador Físico, Hernán Puerta (quien viene de trabajar en Belgrano de Córdoba y tiene una buena trayectoria en el fútbol mexicano). Este es el nuevo equipo, identificados con la institución, que tratará se sacar a Tigre del pozo.