Barros Schelotto: "El equipo dejó la vida por la camiseta"

Boca Juniors obtuvo ayer por la noche la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. A pesar del empate conseguido en Belo Horizonte, el resultado global inclinó la balanza para el Xeneize que se medirá en la próxima instancia ante Palmeiras, a quien ya enfrentó en la fase de grupos. Luego de la paridad ante el equipo brasileño, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y analizó lo sucedido.

Una vez concluido el encuentro de vuelta, el entrenador Mano Menezes tuvo un ida y vuelta con el cuerpo técnico de Boca. "¿Vos vas a festejar la victoria? ¿No tenés vergüenza?", le preguntó el DT brasileño tras la clasificación del conjunto azul y oro. En conferencia, el Mellizo se refirió a este episodio y apuntó contra el DT de Cruzeiro.

“Me imagino que estaría enojado. Es verdad que nos defendimos, no tanto como Cruzeiro en Buenos Aires. Cuando en Buenos Aires Cruzeiro se metió más atrás que nosotros, supimos definirlo, le hicimos dos goles y lo ganamos bien. En ningún momento en los 90 minutos Cruzeiro nos pudo ganar en dos partidos. El técnico de Boca supo ganar el partido, el técnico de Cruzeiro no supo ganar su partido”, enfatizó Barros Schelotto.

El estratega xeneize mostró su felicidad por haber conseguido el pase a la semifinal y aplaudió la actitud de sus jugadores: "El equipo dejó la vida por la camiseta. Fue parejo, lo marcamos bien". Continuando con el próximo rival que será Palmeiras, agregó: "Es un rival durísimo al que conocemos. Pero ahí está Boca. Es una alegría muy grande, nos faltan dos pasos para llegar a la final".

En relación a lo sucedido en los 90 minutos, Guillermo analizó: “Después del gol ellos tuvieron muy pocas situaciones. Logramos en los 90 minutos que Cruzeiro no juegue. Que juegue al pelotazo o al centro, y ahí sabíamos que la diferencia la íbamos a marcar nosotros”.

Por último, el entrenador de Boca habló sobre la llegada de Carlos Lampe, quien arribaría en los próximos días para convertirse en nuevo jugador del club de la Ribera: “Mañana vamos a definir la situación del arquero. Confío en Rossi, pero no queremos acelerar los procesos de un juvenil en esta instancia difícil de Copa Libertadores”.